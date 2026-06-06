A 100 años del natalicio de Marilyn Monroe: las películas que la hicieron leyenda

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El legado de Marilyn Monroe sigue vigente a un siglo de su nacimiento. La actriz estadounidense, considerada uno de los mayores íconos del cine y símbolo de Hollywood, continúa siendo referencia de belleza, talento y cultura popular en todo el mundo.

A 100 años de su natalicio, esta noche en Noticias en Claro, José Antonio Valdés Peña, crítico de cine, habló de Monroe y su influencia más allá de su imagen pública. Según lo mencionado por el especialista, sus interpretaciones en comedias, dramas y musicales ayudaron a consolidarla como una de las figuras más recordadas de la historia de la pantalla grande.

Marilyn Monroe y las películas que marcaron su carrera

Entre las producciones más importantes de Marilyn Monroe se encuentra Los caballeros las prefieren rubias (1953), dirigida por Howard Hawks. La película la convirtió en una estrella internacional gracias a su papel de una joven que utiliza su carisma y encanto para abrirse paso en la vida.

Dos años después protagonizó La comezón del séptimo año (1955), dirigida por Billy Wilder. La cinta dio origen a una de las imágenes más famosas del cine: Monroe sobre una rejilla del metro mientras el viento levanta su vestido blanco.

De la comedia al drama: la evolución de Marilyn Monroe

En Nunca fui santa (1956), la actriz mostró una faceta más dramática. La historia retrata a una mujer que intenta defender su independencia frente a un vaquero decidido a conquistarla.

Más adelante llegó Una Eva y dos Adanes (1959), considerada una de las mejores comedias de todos los tiempos. En esta producción compartió créditos con Tony Curtis y Jack Lemmon, consolidando su prestigio como actriz.

Finalmente, Los inadaptados (1961), dirigida por John Huston y escrita por Arthur Miller, representó uno de los trabajos más reconocidos de su carrera y fue la última película completada antes de su muerte.

La relación de Marilyn Monroe con México

Durante 1962, Marilyn Monroe visitó México y recorrió distintos puntos de la capital. Entre ellos, la casa del cineasta Emilio “El Indio” Fernández y los Estudios Churubusco, donde coincidió con la filmación de El ángel exterminador, de Luis Buñuel.

Aunque su muerte ocurrió ese mismo año, el impacto de Marilyn Monroe permanece vigente. A cien años de su nacimiento, sus películas continúan atrayendo nuevas generaciones y mantienen vivo el mito de una de las estrellas más influyentes del cine.

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