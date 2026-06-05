Emma Heming habla sobre la salud de Bruce Willis: “Hacemos lo mejor que podemos”

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Emma Heming habló sobre la salud de Bruce Willis. Foto: AFP/Archivo

Bruce Willis se retiró de la actuación hace poco más de cuatro años después de ser diagnosticado con afasia, un trastorno neurológico que afecta la capacidad de comunicación y el lenguaje.

Sin embargo, en 2023 su familia informó que la condición del actor había evolucionado a demencia frontotemporal (DFT), una enfermedad neurodegenerativa que afecta el comportamiento, el lenguaje y otras funciones cognitivas.

Aunque el protagonista de “Duro de matar” se ha mantenido alejado de los reflectores desde entonces, su esposa, Emma Heming Willis, suele compartir actualizaciones sobre su estado de salud.

Recientemente, durante una entrevista en el programa Today de NBC, la empresaria aseguró que el actor permanece rodeado del cariño de su familia.

“Estamos bien. Mi esposo está rodeado de amor y apoyo, y estamos haciendo lo mejor que podemos dadas las circunstancias”, declaró Emma Heming Willis.

Emma habló sobre la importancia de cuidar la salud cerebral

Cabe mencionar que Emma participó en el programa para hablar sobre salud cerebral y bienestar femenino, un tema que considera poco atendido.

La empresaria explicó que comenzó a interesarse por este tema después de experimentar episodios constantes de “niebla mental”.

Según relató, en un principio un médico atribuyó sus síntomas al estrés y a lo que describió como “mom brain” o “cerebro de mamá”, una expresión utilizada para referirse al cansancio mental derivado de la maternidad.

Sin embargo, decidió buscar una segunda opinión con un especialista en salud cerebral, quien le ayudó a identificar cambios de estilo de vida que mejoraron su situación.

“A través de esos cambios y de algunas vitaminas, la niebla mental comenzó a desaparecer”, explicó.

El mensaje de Emma para quienes cuidan a un familiar

Durante la entrevista, Emma también habló sobre su experiencia como cuidadora y destacó la importancia de que quienes acompañan a personas con enfermedades crónicas no descuiden su propia salud.

“He aprendido que es importante cuidarnos a nosotros mismos. Si no nos cuidamos, ¿cómo vamos a cuidar a las personas que amamos?”, reflexionó.

La esposa de Bruce Willis recordó que las mujeres enfrentan un mayor riesgo de desarrollar Alzheimer.

“Una de cada cinco mujeres desarrollará Alzheimer, frente a uno de cada 10 hombres”, señaló.

Por ello, consideró fundamental que las mujeres presten mayor atención a su salud cerebral y adopten hábitos que contribuyan a su bienestar físico y mental.

Desde que se hizo público el diagnóstico, Emma Heming, sus hijas y la actriz Demi Moore, exesposa de Bruce Willis, han mostrado una imagen de unidad para acompañar al actor en esta etapa de su vida.

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