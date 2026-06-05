Shakira a través de los Mundiales, así ha cambiado el look de la colombiana con el paso del tiempo

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Shakira en el Mundial. Foto: Clive Rose|Mike Egerton|Matthias Hangst|Getty images

La cantante colombiana Shakira ha sido reconocida por sus participaciones en tres ediciones del Mundial de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA). Con el paso del tiempo, su imagen y estilo han evolucionado desde su primera aparición en Alemania 2006 y ahora será nuevamente la encargada del tema oficial en el el Mundial 2026.

Shakira se ha convertido en un referente musical de cada edición mundialista y, con el torneo de 2026, tendrá su cuarta participación en un evento de este tipo.

Así se veía Shakira en el Mundial de Alemania 2006

Shakira Alemania 2006. Foto: Mike Egerton – EMPICS | Getty images

Hace 20 años ocurrió la primera aparición de Shakira en un Mundial de futbol, pues la cantante estuvo en la clausura del evento y llamó la atención del público internacional con la canción “Las caderas no mienten”.

Se le pudo ver con un conjunto color rojo brillante, compuesto por un top y una falda con detalles dorados en las orillas, decorados con flecos y monedas colgantes.

En aquel momento tenía el cabello rizado, de color castaño claro, con algunas luces.

Su baile y estilo musical contagiosos no tardaron en hacer eco entre los fanáticos de todo el mundo, por lo que habría sido llamada nuevamente para la siguiente edición del evento.

Sudáfrica 2010 y el “Waka, Waka”

Shakira Sudáfrica 2010. Foto: Clive Rose | Getty Images

La colombiana llevó aún más alto el estandarte de la música latina durante su aparición en Sudáfrica 2010, con la canción “Waka, Waka (This Time for Africa)”, un éxito casi inmediato desde su lanzamiento el 28 de abril de 2010.

La canción fue escogida por la FIFA como el tema oficial de la Copa Mundial, y se informó que lo generado por el sencillo se destinó a la campaña benéfica FIFA 20 Centers for 2010.

El tema mezcla sonidos afrocolombianos con un icónico baile que ha sido llevado a escenarios de todo el mundo durante sus presentaciones.

Shakira Isabel Mebarak lució un vestuario del diseñador italiano Roberto Cavalli, con elementos de inspiración africana, motivos étnicos, colores vibrantes y un estampado tribal.

Su cabello rubio con raíces oscuras marcó parte de la moda de aquella época.

Shakira en el Mundial Brasil 2014

Shakira Brasil 2014. Foto: Matthias Hangst | Getty images

Aunque era complicado alcanzar la popularidad que tuvo “Waka, Waka”, “La Loba” aceptó el reto de llevar un nuevo tema a Brasil 2014.

En el evento deportivo se presentó con “Dare (La La La)”, una canción que se estrenó en Italia el 28 de marzo de 2014 como el tercer sencillo del álbum “Shakira”.

Posteriormente se realizó una nueva versión para el Mundial 2014, llamada “La La La (Brazil 2014)”, que fue publicada el 27 de mayo del mismo año.

En aquel momento, la llamada “Reina de la música latina” llevaba un vestido rojo del diseñador Julien Macdonald en el Estadio Maracaná.

La prenda contaba con transparencias; la parte superior estaba unida a la inferior mediante tiras brillantes y una falda corta de flecos largos que simulaba un atuendo inspirado en el carnaval.

Nuevamente se le vio con el cabello rubio durante el cierre de la Copa del Mundo, acompañada de una coreografía y bailarines con vestimenta tradicional que invitaban a los asistentes a sumarse a la celebración.

“Dai Dai” abrirá el Mundial 2026

Una vez más, Shakira será la encargada de interpretar el tema principal de una Copa del Mundo. Ahora llega con “Dai Dai”, canción estrenada a nivel internacional en redes sociales el pasado 14 de mayo de 2026.

Aunque hasta el momento se desconoce la vestimenta que utilizará la originaria de Barranquilla, se espera que porte un atuendo relacionado con alguna o con las tres naciones organizadoras: México, Estados Unidos y Canadá.

La cantante aparece en el video oficial con un cabello rubio dorado que se espera brille en el Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca) el próximo 11 de junio de 2026.

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