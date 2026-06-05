Eiza González impacta con radical cambio de look para su nueva película: sin cejas y con piercing

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Eiza González cautivó con su nuevo oufit. FOTO: AFP

Eiza González sorprendió con una transformación física que la hace lucir casi irreconocible; la actriz mexicana dejó atrás su imagen habitual para adoptar un estilo inspirado en los años 2000 como parte de su nuevo proyecto cinematográfico.

Las fotografías compartidas en redes sociales generaron una ola de reacciones entre sus fans, quienes destacaron la capacidad de la intérprete para reinventarse en cada papel. Su nueva apariencia forma parte del trabajo de caracterización para la película I Love Boosters, donde dará vida a un personaje completamente distinto a los que ha interpretado recientemente.

Así luce Eiza González en su nueva película

A través de Instagram, Eiza mostró su cambio que realizó para interpretar a Violeta en la cinta “I Love Boosters”. En las imágenes aparece con cabello oscuro y largo, acompañado de un mechón rubio que resalta su nuevo estilo.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la apariencia de sus cejas, que lucen delgadas, además de un maquillaje más marcado y un piercing en la nariz que complementa la transformación. El resultado provocó que muchos usuarios aseguraran que apenas pudieron reconocerla.

La estética elegida recuerda algunas de las tendencias más populares de principios de los años 2000, una época que ha vuelto a ganar popularidad en la moda y el entretenimiento.

La publicación de Eiza no pasó desapercibida entre sus seguidores, pues diversos usuarios comentaron las fotografías destacando el nivel de compromiso de la actriz con sus personajes y su facilidad para adoptar estilos completamente diferentes.

Entre las reacciones más repetidas aparecieron comentarios que la calificaron como un “camaleón”, mientras otros celebraron que continúe explorando nuevos retos dentro de su carrera en Hollywood.

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