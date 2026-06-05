Lucía Méndez rompe el silencio tras su caída: “Me lastimó un poco la columna vertebral”

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Lucía Méndez sufre fuerte caída. Foto: Cuartoscuro

Lucía Méndez habló sobre la caída que sufrió durante un encuentro con medios de comunicación y aclaró cómo ocurrió el incidente que rápidamente se volvió viral en redes sociales. La actriz aseguró que el accidente se produjo en medio de la aglomeración de reporteros que buscaban entrevistar a Alicia Villarreal.

Las imágenes del momento comenzaron a circular la noche del 4 de junio y generaron preocupación entre sus seguidores, quienes cuestionaron las condiciones en las que se desarrolló el encuentro.

¿Qué dijo Lucía Méndez sobre su caída?

⭐️ #LucíaMéndez habla de su caída tras conferencia de #GranDiosas en #Monterrey 😮



La actriz compartió que se lastimó su columna vertebral tras la caída que sufrió luego del zafarrancho que se armó con la prensa por querer entrevistar a #AliciaVillarreal 😱.



📹: @maurimorales93 pic.twitter.com/GIEaS4H9BA — POSTA Entretenimiento (@POSTAEntre) June 5, 2026

Tras el incidente, la actriz explicó que la situación ocurrió debido al interés de la prensa por obtener declaraciones de Alicia Villarreal, quien recientemente ha estado en el centro de la atención mediática.

“Ay, me lastimé, no se preocupen. Querían hablar con Alicia, hace mucho que no la ven, estaban ansiosos de hablar con ella, pero me cayó alguien y me lastimó un poco la columna vertebral”. Lucía Méndez

A pesar del golpe, Lucía Méndez señaló que comprende el interés de los reporteros por entrevistar a la cantante.

¿Cómo ocurrió la caída de Lucía Mendez?

De acuerdo con la prensa local, la actriz quedó en medio de una multitud de reporteros y camarógrafos que intentaban acercarse para obtener declaraciones durante el evento. En medio del movimiento y la presión generada por la aglomeración, una persona cayó sobre ella, provocando el golpe que posteriormente describió ante la prensa.

Además de hablar sobre el incidente, Lucía Méndez destacó el cariño que siente por Alicia Villarreal y aseguró que mantienen una buena amistad, por lo que entendió la expectativa que existía por escuchar las declaraciones de la intérprete.

Aunque el momento generó preocupación entre algunos de sus seguidores, la actriz continuó atendiendo a los medios y aclaró que la lesión no pasó a mayores.

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