“A Toda Madre”: Ricardo Pérez y El Cojo Feliz llevan su comedia al cine

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“A Toda Madre” llegará a cines el 17 de septiembre. Foto: Alberto Estrada

Después de años de hacer reír al público desde los escenarios, los podcasts y las redes sociales, Ricardo Pérez y El Cojo Feliz dan el salto a la pantalla grande con una historia que pone a las madres mexicanas en el centro de una divertida y caótica trama.

Ricardo Pérez llega por primera vez al cine como protagonista de “A Toda Madre”, una comedia que representa un nuevo paso en su trayectoria después de más de una década dedicada al humor.

El proyecto, que llegará a las salas el próximo 17 de septiembre, nació de la inquietud de diversificar el trabajo que realizan desde el mundo de los podcasts y la comedia.

“Después de ya unos once años haciendo comedia, tenía que ser con una comedia”, compartió Ricardo, quien destacó que pudo incorporarse al proyecto desde una etapa temprana, cuando todavía se trabajaba en el guion, los llamados y la selección del elenco.

En la cinta, Ricardo interpreta a “Juan”, un personaje que representa una especie de regreso del pasado para “Martín” (El Cojo Feliz), pues durante su adolescencia fue su bully y alguna vez le hizo una peculiar amenaza: casarse con su mamá. Años después, aquella broma termina convirtiéndose en realidad cuando “Juan” aparece como el prometido de la madre de “Martín”.

“La premisa aborda qué pasa si el bully de secundaria cumple aquella amenaza que te hizo de niño; eso es lo que le toca vivir a Martín a través de mí, que soy Juan, su antiguo bully y ahora prometido de su mamá”, explicó Ricardo sobre su personaje.

“A Toda Madre” nació entre podcasts, cortometrajes y festivales

Por su parte, El Cojo Feliz contó que la película comenzó a gestarse junto con Max del Río, director, quien ya tenía una sinopsis y experiencia como guionista. Ambos decidieron llevar su trabajo más allá de los podcasts y comenzar a desarrollar proyectos cinematográficos, después de haber realizado cortometrajes y participado en festivales.

El proceso creativo incluyó incluso un retiro en Tuxpan, donde los integrantes del proyecto se alejaron de sus actividades habituales para concentrarse en escribir y desarrollar la historia.

“Con Max, que ya habíamos intentado abrir la división cine, hicimos cortometrajes antes, ganamos el Rally de 48 Horas y así habíamos tenido algunos highlights; entonces decidimos que ya era momento de desarrollar una película”, recordó Coco.

Max del Río busca inspirar a nuevas generaciones a hacer cine

Max, quien además de participar en la creación del proyecto ha trabajado en distintos especiales y producciones de comedia, destacó la oportunidad de colaborar con quienes anteriormente admiraba como espectador.

Para él, “A Toda Madre” también representa el paso de ser fan de estos comediantes a convertirse en su compañero de trabajo.

“Lo padre fue pasar de ser fan a ser como cuate y ser colaborador”, señaló Max, quien también habló de la importancia de demostrar que las nuevas generaciones pueden abrirse camino en el cine mexicano sin esperar a tener grandes presupuestos.

Finalmente, Max aseguró que uno de sus principales objetivos es que esta experiencia inspire a otros jóvenes a realizar sus propias películas.

“Está más fácil de lo que piensan”, afirmó al hablar de las posibilidades actuales para hacer cine, convencido de que “A Toda Madre” puede convertirse en un ejemplo para quienes buscan contar historias desde México y con recursos propios.

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