Joanna Vega-Biestro responde a Gala Montes: “De ser necesario, ejerceré las acciones legales”

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Gala Montes culpó de acoso a Joanna Vega-Biestro. Foto: Cuartoscuro

Joanna Vega-Biestro respondió a Gala Montes por los videos publicados en sus historias de Instagram. Dejó en claro que cualquier situación relacionada con su trabajo tiene que verificarse con ella y no tiene que involucrar a su hija. Señaló que, ante cualquier situación, se encuentra debidamente asesorada.

“No voy a responder amenazas con amenazas ni entrar en provocaciones. Estoy debidamente asesorada y, de ser necesario, ejerceré las acciones legales que correspondan para proteger la integridad, seguridad e intereses de mi hija y los míos”. Joanna Vega-Biestro

El pasado 10 de septiembre, Gala Montes habló sobre su salida de “La Casa de los Famosos México” y denunció, a través de sus historias de Instagram, el presunto acoso de la periodista Joanna Vega-Biestro y de un compañero en el reality show.

En los videos hizo especial énfasis en el presunto acoso por parte de la periodista Joanna Vega-Biestro para obtener información sobre ella.

¿Qué respondió Joanna Vega-Biestro?

La periodista aprovechó un momento del programa “Sale el Sol” para decir que la información que utilizó provenía de una fuente totalmente fidedigna.

“La corroboré antes de hacerla pública y, posteriormente, varios de esos hechos, como acabamos de escuchar, fueron confirmados por la propia persona involucrada. Por eso sostengo que no inventé, no mentí sobre la información que di”, resaltó la comunicadora.

Además, destacó que hacer su trabajo con información de personajes públicos no significa acosar, como señaló la actriz.

“Ejercer mi trabajo periodístico, informar y opinar sobre hechos relacionados con personajes públicos no significa hostigar, acosar ni perseguir a nadie. Yo no fui a buscar a esta persona, ni existe de mi parte una persecución personal”, subrayó.

Vega-Biestro pone un límite ante la mención de su hija

La periodista dijo entender que, por su trabajo, se le cuestione o critique, pero hay un límite con su hija.

“Mi hija es menor de edad. Es un tercero completamente ajeno a esta situación y no tiene absolutamente nada que ver con mi profesión ni con ninguna diferencia que alguien pueda tener conmigo”, recalcó.

Asimismo, destacó que la “protección de niñas, niños y adolescentes está especialmente tutelada por la ley” y que “cualquier expresión que pueda representar una amenaza o una intimidación hacia ella será tomada con toda la seriedad que corresponde”.

Insistió en que no responderá con amenazas ni entrará en provocaciones, y que seguirá haciendo su trabajo como lo hace desde hace 30 años.

“Eso se llama libertad de expresión y ejercicio periodístico. No es una autorización para involucrar a una menor de edad en un conflicto entre adultos… Mi hija se respeta y me gustaría terminar con algo que va mucho más allá de ella. Con los niños no”. Joanna Vega-Biestro

Hasta el momento, no hay una respuesta por parte de la actriz Gala Montes a lo mencionado por la periodista Joanna Vega-Biestro.

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