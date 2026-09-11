¿Luis Miguel dará conciertos en 2027? Profeco alerta por venta de supuestos boletos

GENERANDO AUDIO...

Luis Miguel no ha confirmado conciertos hasta el momento. Foto: Cuartoscuro|Archivo

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alertó sobre la difusión de supuestos boletos para conciertos del cantante Luis Miguel en 2027 a través de la plataforma Go Ticket, la cual no es una boletera oficial, sino un sitio de reventa.

Señala que, al momento del monitoreo, las supuestas fechas ofertadas para ver a Luis Miguel no han sido anunciadas ni confirmadas de manera oficial.

🚨 Aviso importante 🚨



Profeco detectó la difusión de supuestas fechas de conciertos de @LMXLM en México para 2027 a través de #GoTicket, plataforma que no es una boletera oficial.



Al momento del monitoreo, estas fechas tampoco han sido anunciadas en los canales oficiales del… pic.twitter.com/wpAijrSKAY — Profeco (@Profeco) September 11, 2026

Venta de boletos para supuestos conciertos de Luis Miguel en México

A través de la página Go Ticket se puede ver que se ofertan boletos para tres supuestas fechas de conciertos en 2027:

El sábado 9 de enero, en el Palacio de los Deportes , en la Ciudad de México

, en la Ciudad de México El viernes 15 de enero, en Coliseo GNP Seguros , en Guadalajara

, en Guadalajara El sábado 30 de enero, en el Estadio Borregos, en Monterrey

Los precios anunciados van desde los 650 pesos en las entradas más básicas hasta los 7 mil 750 pesos en mesas VIP.

Recomendaciones de Profeco

La procuraduría pide no realizar compras hasta confirmar la autenticidad del evento y del sitio de venta

Destaca que el sitio no cuenta con redes sociales oficiales

Subraya que Go Ticket presenta inconsistencias en sus datos de contacto y dirección

presenta inconsistencias en sus datos de contacto y dirección Pide consultar siempre los canales oficiales

No comprar en sitios no verificados

¿Luis Miguel se encuentra en una gira actualmente?

Actualmente, “El Sol” no se encuentra de gira y tampoco ha anunciado nuevas fechas para ofrecer conciertos.

Su última serie de presentaciones correspondió al Luis Miguel Tour 2023-2024, una extensa gira que recorrió distintas ciudades de México, Estados Unidos, América Latina y España, y que concluyó en diciembre de 2024 con un concierto en Buenos Aires, Argentina.

Durante esa gira, algunas presentaciones fueron reprogramadas después de que su equipo informara que el cantante enfrentaba problemas de salud y necesitaba atender una recomendación médica.

En ese momento no se dio a conocer públicamente un diagnóstico específico, por lo que no es posible afirmar cuál fue su padecimiento.

Desde el cierre de aquel tour, no se ha confirmado una nueva gira ni un calendario oficial de conciertos.

Por ello, cualquier anuncio sobre supuestas presentaciones futuras debe verificarse en los canales oficiales del artista y en las plataformas autorizadas para la venta de boletos.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.