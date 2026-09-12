Mañana Film Festival 2026 apuesta por el cine emergente y universitario en Querétaro

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Cortometrajes competirán en el Mañana Film Festival 2026. Foto: Alberto Estrada

Del 17 al 20 de septiembre, Querétaro será sede de la cuarta edición de Mañana Film Festival 2026, festival de cortometrajes que busca fortalecer los vínculos entre la comunidad cinematográfica emergente y universitaria de México. Las actividades se realizarán en la Cineteca Rosalío Solano y tendrán entrada gratuita.

Nacido en 2023, el encuentro recibió este año más de 250 trabajos en su convocatoria, de los cuales fueron seleccionados 20 cortometrajes provenientes de entidades como Ciudad de México, Veracruz, Yucatán, Guanajuato, Aguascalientes y Querétaro. Los realizadores acompañarán las proyecciones para generar espacios de diálogo con el público y propiciar el encuentro entre las nuevas generaciones de cineastas.

La selección incluye trabajos de cineastas emergentes y universitarios, entre ellos dos producciones que actualmente cuentan con nominaciones al Premio Ariel en sus respectivas categorías. También destaca “Ilhuícatl Nextli” (o Lo que el cielo sueña), del cineasta queretano Ángel Tomasis, documental que ha obtenido reconocimiento nacional e internacional y que formará parte de la competencia.

Mañana Film 2026: cortometrajes competirán por tres reconocimientos

Los 20 cortometrajes estarán distribuidos en cuatro bloques y competirán por tres reconocimientos: Mejor Cortometraje, el Premio Rosalío Solano, destinado a reconocer al talento queretano, y el Premio del Público, que será otorgado a partir de la votación de los asistentes a las funciones.

El programa también contempla la exhibición de largometrajes con la presencia de sus creadores. Entre las películas se encuentra “Vainilla”, que tendrá su estreno en Querétaro y cuenta actualmente con seis nominaciones al Ariel, incluidas Mejor Película y Mejor Cortometraje. También se presentará “Adiós amor”, de Alejandra Vega, quien estará acompañada por el actor Ernesto Rocha, nominado al Ariel como Mejor Actor.

A estas actividades se suma el estreno en Querétaro de “Nostalgia de un futuro que no pudo ser”, de la joven cineasta Elisa Franco. En conjunto, las películas invitadas reúnen siete nominaciones al Premio Ariel y permitirán al público conocer de primera mano los procesos creativos detrás de las producciones.

Masterclasses gratuitas y encuentro con nuevas generaciones de cineastas

Mañana Film también ofrecerá masterclasses gratuitas impartidas por especialistas, con temas que van desde el desarrollo de ideas y conceptos hasta la edición como herramienta de manipulación, la distribución de cortometrajes y los procesos de casting y dirección de actores. Para participar en estas charlas será necesario registrarse previamente en la página oficial del festival.

Durante la presentación, la cineasta universitaria Ximena Domínguez compartió la emoción de que su cortometraje, surgido como un proyecto de segundo semestre y basado en su bisabuela, pueda trascender el ámbito escolar.

Por su parte, Ángel Tomasis destacó la relevancia de los festivales para mantener con vida a los cortometrajes y convertirlos en una plataforma para mostrar la identidad y el trabajo de las nuevas generaciones de cineastas queretanos.

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