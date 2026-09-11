Premios Emmy 2026: ¿A qué hora será la gala y cuál será el nuevo reconocimiento?

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Premios Emmy darán un nuevo reconocimiento este 2026. Foto: AFP

Los Premios Emmy, en su edición número 78, donde se reconocen las producciones más destacadas de la televisión del año, se llevarán a cabo el próximo lunes 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles. Te damos los detalles.

En esta ocasión, la presentadora del evento será la estrella de la serie “Law & Order: Special Victims Unit”, Mariska Hargitay.

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🇦🇷🇨🇱 20hs

🇲🇽 17hs

🇨🇴 18hs pic.twitter.com/mavSHY4GQe — HBO Max Latinoamérica (@HBOMaxLat) September 11, 2026

La gala iniciará con una alfombra roja que se tiene previsto que comience a las 17:00 horas del centro de México.

Posteriormente, la ceremonia de premiación se llevará a cabo a las 18:00 horas.

Se puede destacar que en esta edición se dará el reconocimiento “Legacy Award”, que se otorgará a un programa de televisión con impacto profundo y duradero, aunque no forma parte de las 121 categorías competitivas ordinarias.

¿Cuáles son los nominados a las principales categorías de los Premios Emmy 2026?

Mejor serie dramática

“La diplomática”

“La edad dorada”

“El caballero de los Siete Reinos”

“Paradise”

“The Pitt”

“Pluribus”

“Slow Horses”

“Vicios ocultos”

Mejor serie de comedia

“Colegio Abbott”

“The Bear”

“Hacks”

“Margo tiene problemas de dinero”

“Nadie quiere esto”

“Solo asesinatos en el edificio”

“Shrinking”

“La maldición de Widow’s Bay”

Mejor miniserie o serie antológica

“Su peor pesadilla”

“La bestia en mí”

“Bronca”

“DTF St. Louis”

“Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette”

Mejor actriz protagonista en drama

Carrie Coon, por “La edad dorada”

Chase Infiniti, por “Los testamentos”

Keri Russell, por “The Diplomat”

Rhea Seehorn, por “Pluribus”

Zendaya, por “Euphoria”

Mejor actor protagonista en drama

Sterling K. Brown, por “Paradise”

Gary Oldman, por “Slow Horses”

Mark Ruffalo, por “Task”

Rufus Sewell, por “La diplomática”

Noah Wyle, por “The Pitt”

Mejor actriz de reparto en drama

Taylor Dearden, por “The Pitt”

Fiona Dourif, por “The Pitt”

Allison Janney, por “La diplomática”

Katherine LaNasa, por “The Pitt”

Sepideh Moafi, por “The Pitt”

Julianne Nicholson, por “Paradise”

Karolina Wydra, por “Pluribus”

Mejor actor de reparto en drama

Patrick Ball, por “The Pitt”

Billy Crudup, por “The Morning Show”

Shawn Hatosy, por “The Pitt”

Gerran Howell, por “The Pitt”

Jack Lowden, por “Slow Horses”

Tom Pelphrey, por “Task”

Carlos-Manuel Vesga, por “Pluribus”

Mejor actriz protagonista en comedia

Quinta Brunson, por “Colegio Abbott”

Ayo Edebiri, por “The Bear”

Elle Fanning, por “Margo tiene problemas de dinero”

Lisa Kudrow, por “The Comeback”

Jean Smart, por “Hacks”

Mejor actor protagonista en comedia

Yahya Abdul-Mateen II, por “Wonder Man”

Steve Carell, por “Rooster”

Matthew Rhys, por “La maldición de Widow’s Bay”

Jason Segel, por “Shrinking”

Martin Short, por “Solo asesinatos en el edificio”

Mejor actriz de reparto en comedia

Dale Dickey, por “La maldición de Widow’s Bay”

Hannah Einbinder, por “Hacks”

Janelle James, por “Colegio Abbott”

Kate O’Flynn, por “La maldición de Widow’s Bay”

Michelle Pfeiffer, por “Margo tiene problemas de dinero”

Megan Stalter, por “Hacks”

Jessica Williams, por “Shrinking”

Mejor actor de reparto en comedia

Colman Domingo, por “Las cuatro estaciones”

Paul W. Downs, por “Hacks”

Harrison Ford, por “Shrinking”

Nick Offerman, por “Margo tiene problemas de dinero”

Stephen Root, por “La maldición de Widow’s Bay”

Michael Urie, por “Shrinking”

Tyler James Williams, por “Colegio Abbott”

Entre todos los nominados, resalta que la serie “The Pitt” es la más postulada, con 25 nominaciones, aunque le sigue muy de cerca “Hacks”, con 24.

Les siguen “Widow’s Bay”, con 19, y “Pluribus”, con 18.

Cabe mencionar que los ganadores serán seleccionados por un jurado de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión.

¿Dónde ver los Premios Emmy 2026 en México?

Los Premios Emmy 2026 podrán verse mediante las plataformas de streaming o canales de paga: TNT y HBO Max.

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