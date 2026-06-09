Aarón Mercury choca su camioneta de lujo; así ocurrió el accidente

GENERANDO AUDIO...

Aaron Mercury estará en “La casa de los famosos”. Foto: Getty Images

Aarón Mercury, creador de contenido mexicano, sufrió un fuerte accidente automovilístico en el que su camioneta de lujo quedó destruida, según compartió este lunes 8 de junio a través de sus redes sociales. El joven de 25 años lamentó lo sucedido debido a que recién compró el vehículo unos meses atrás.

“Choqué mi camioneta nueva, la que tanto les había presumido y andaba tan feliz”. Aarón Mercury, influencer

¿Cómo ocurrió el accidente de la camioneta de Aaron Mercury?

El influencer relató que el choque ocurrió cuando regresaba a casa. Según explicó, el pavimento estaba mojado por la lluvia y las llantas del vehículo no se encontraban en buen estado, condiciones que complicaron la frenada.

Mercury reconoció que manejaba a una velocidad mayor a la habitual, aunque aseguró que no iba “a una locura”.

“Sí iba un poquito rápido; tampoco es que iba a una locura, pero iba un poco más rápido de lo normal. Al momento de intentar frenar, choqué, un choque bastante fuerte. Choqué tres veces con una barda que, por suerte, aguantó”. Aarón Mercury, influencer

El creador de contenido detalló que el vehículo impactó contra una barda en tres ocasiones antes de detenerse, y destacó que la estructura resistió el golpe.

Tras el accidente, el influencer destacó que no sufrió heridas de gravedad, aunque sí presentó una lesión en la rodilla.

“Estuvo muy cerca de ser algo muy malo. O sea, no es una mala noticia, pero al final sí me lastimé la rodilla, pero dentro de lo que cabe todo salió bien”. Aarón Mercury, influencer

Cabe destacar que la camioneta accidentada había sido presentada por Mercury en redes sociales después de convertirse en campeón de “Las Estrellas Bailan” en Hoy junto a Briggitte Bozzo.

En ese momento, el influencer aseguró que el vehículo representaba uno de sus sueños de infancia y que lo había conseguido gracias a varios años de trabajo y después de que delincuentes vandalizaran su anterior vehículo.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.