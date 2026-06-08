“Él y Ella”, la miniserie de Netflix que conquistó al público desde su estreno con casi 100 millones de visualizaciones

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Logró alrededor de 98.2 millones de visualizaciones. Fuente: Netflix

La serie “Él y Ella” de Netflix es un thriller psicológico que llegó a inicios de 2026 al catálogo de la plataforma de streaming, donde rápidamente arrasó en audiencia y logró colocarse entre las producciones más vistas del servicio.

De acuerdo con el portal especializado Tudum, a 91 días de su estreno, “Él y Ella” alcanzó 98.2 millones de visualizaciones, consolidándose como uno de los títulos más exitosos de la plataforma y formando parte de la lista de las 10 series más vistas de Netflix en su momento

La producción es una adaptación de la novela homónima de Alice Feeney, llevada a la pantalla por William Oldroyd.

Protagonizada por Tessa Thompson y Jon Bernthal, desde su lanzamiento recibió una respuesta positiva por parte de los espectadores gracias a su trama llena de misterio y giros inesperados.

¿De qué trata “Él y Ella”?

La historia sigue a Anna Andrews, una reportera que se alejó de su vida profesional durante un tiempo tras sufrir una tragedia personal. Sin embargo, cuando intenta retomar su rutina, se encuentra con un inquietante escenario: la muerte de una conocida de su juventud y una serie de asesinatos que sacuden a Dahlonega, su pueblo natal en Georgia.

La investigación de estos crímenes queda en manos de su exesposo, quien se ve envuelto en una compleja búsqueda de respuestas para descubrir qué está ocurriendo realmente y quién está detrás de los asesinatos.

Conforme avanzan los episodios, Anna se ve cada vez más involucrada en la investigación, mientras lucha por superar el peso de su pasado y las heridas que aún la persiguen.

A lo largo de sus seis episodios, de aproximadamente 45 minutos cada uno, “Él y Ella” presenta una historia en la que nada es exactamente lo que parece. Cada versión de los hechos aporta nuevas piezas al rompecabezas, incrementando la intriga, la tensión, los secretos y el peligro que rodean a sus protagonistas.

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