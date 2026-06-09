Muere Jaime Sánchez Rosaldo, papá de Alessandra Rosaldo y suegro de Eugenio Derbez

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Rosaldo es recordado por lanzar al éxito a varias figuras. Foto: UnoTV/IA

Jaime Sánchez Rosaldo, productor musical y representante artístico reconocido por impulsar la carrera de diversas figuras de la música mexicana, falleció a los 84 años de edad. La noticia fue dada a conocer la noche de ayer, 8 de junio y provocó muestras de condolencia hacia su familia.

El productor fue padre de de Mariana, Valeria y Alessandra Rosaldo (esposa de Eugenio Derbez), junto a su exesposa Gabriela Barrero.

¿De qué murió Jaime Sánchez Rosaldo?

Hasta el momento, Alessandra Rosaldo y el resto de sus familiares no han emitido un mensaje público sobre la pérdida. Sin embargo, el fallecimiento fue confirmado por Televisa Espectáculos, quienes no dieron detalles sobre las causas de muerte.

No obstante, el periodista Carlo Uriel informó que el productor habría sufrido un infarto cardiovascular. Según explicó, el deceso ocurrió alrededor de las 18:30 horas del 8 de junio. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por los familiares, por lo que se mantiene como información preliminar.

¿Quién fue Jaime Sánchez Rosaldo?

Jaime Sánchez Rosaldo nació el 24 de julio de 1941 y construyó una carrera de más de 50 años en el medio artístico mexicano. Su trabajo como productor y representante desarrollo a artistas como Lucero, José María Napoleón, Dulce y Lupita D’Alessio.

Además, participó en la creación de Sentidos Opuestos, agrupación formada por su hija Alessandra Rosaldo y Chacho Gaytán. Su intervención permitió reunir a ambos artistas y dar vida a uno de los proyectos pop más exitosos de los años noventa.

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