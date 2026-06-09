¡Hartos de las pantallas! Fangoria planea show en el Auditorio Nacional

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Adelantaron que será una sorpresa para el público. Foto: David Rubí

Tuvieron que pasar 10 años para que los Fangoria presentaran un nuevo disco, aunque estuvieron lanzando temas el concepto completo del álbum, “La verdad o la imaginación” requirió mucho trabajo y les embarcará en una gira minimalista en la que sea la música la única protagonista y no la tecnología, como ocurre actualmente.

En entrevista con Unotv.com, Nacho y Alaska platicaron acerca de cómo perciben los conciertos actualmente.

Conciertos sin pantallas: la apuesta de Fangoria

“Pantalla tras pantalla, yo ya estoy harto de las pantallas la verdad”, afirmó el músico español, mientras que Alaska señaló que “nosotros somos hijos de Kiss. Cuando éramos niños, adolescentes. Cuando no nos conocíamos todavía, Kiss era nuestro grupo favorito y eso era lo que a nosotros nos gustaba”, consideró la vocalista del concepto y señaló que “a mí eso me sigue pareciendo espectacular, pero ya más que eso a mí se me escapa”.

El dueto español está listo para venir con el show a México, pero será hasta el 21 de enero cuando se encuentren con el público.

México y el cariño por el “merch” no oficial

También revelaron que les gusta comprar piratería con su imagen y que muchas veces les parece mejor que la mercancía oficial.

“Como nosotros aquí no tenemos merchandasing oficial, nos volcamos con el extraoficial, nos vamos pero con 25 cosas cada uno. Tazas, cojines, camisetas, camisetas con capucha, toallas de todo. En México entienden muy bien lo que es el merchandasing y hacen unas cosas que no se nos hubieran ocurrido a nosotros”, confesaron los cantantes reconocidos principalmente por el tema “A quién le importa”.

Aunque están acostumbrados a los grandes escenarios, Fangoria apuesta por presentaciones que les permitan conectar con el público, “para mí eso es el límite, ver a alguien como lo puedes ver en el Auditorio (Nacional), para mí eso es perfecto, porque lo puedes ver”, a lo que Nacho agregó “para mí si lo voy a ver así, no lo quiero ver”, dijo al descartar escenarios más grandes.

Un show minimalista para conectar con el público

Todavía no saben cómo será el espectáculo que traerán a nuestro país, lo que sí adelantaron es que será una sorpresa para el público que los ha acompañado a lo largo de casi 40 años.

Nacho y Alaska dijeron: “tendremos que plantear algo más y como quedan meses déjanos descansar y lo planteamos”.

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