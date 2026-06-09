¡Se unen a la fiesta! Banda El Recodo dará concierto gratis en el Zócalo por el Mundial

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La legendaria banda se suma a la fiebre mundialista. Foto: Cuartoscuro

La Banda El Recodo se suma a la fiesta del Mundial con un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX). Recientemente, la agrupación sinaloense fue confirmada como parte de las actividades del FIFA Fan Festival y será una de las encargadas de poner el ambiente durante la jornada inaugural de la Copa del Mundo.

El concierto de Banda El Recodo convertirá al Zócalo capitalino en uno de los principales centros de reunión para los aficionados al futbol durante el inicio del Mundial.

¿Cuándo será el concierto de Banda El Recodo en el Zócalo?

#FIFAFANFestival 🎺🇲🇽



Este 11 de junio, después del partido de México vs. Sudáfrica, a cantar y bailar con la madre de todas las bandas. Y llegó la Banda el Recodo 🎶



¡Nos vemos en el Zócalo!



Host City Ciudad de México: Somos el alma chilanga.#Somos26 #SomosMexicoCity pic.twitter.com/e7xrzEX4E6 — FIFA World Cup 26™️ Mexico City (@MexicoCity26) June 8, 2026

La presentación está programada para el próximo 11 de junio, el mismo día en que la Selección Mexicana dispute el partido inaugural del torneo frente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. Con ello, miles de aficionados podrán disfrutar tanto del futbol como de la música en uno de los puntos más emblemáticos de la capital.

De acuerdo con la programación oficial del FIFA Fan Festival, el concierto de Banda El Recodo se realizará una vez concluido el encuentro inaugural del Mundial; por lo que se prevé que el espectáculo musical inicie después de las 15:00 horas, cuando miles de aficionados ya se encuentren reunidos en la Plaza de la Constitución para seguir las actividades relacionadas con la Copa del Mundo.

La presentación forma parte de una serie de eventos especiales preparados para celebrar el arranque del torneo, que por primera vez tendrá a México como una de las sedes anfitrionas junto con Estados Unidos y Canadá.

Además de la actuación de la agrupación conocida como “La Madre de Todas las Bandas”, la jornada incluirá otras actividades especiales. Horas antes del partido inaugural, la cantante Shakira encabezará el espectáculo previo al arranque de la Copa del Mundo.

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