Asesinan al cantante de regional mexicano Sergio “Checo” Padilla durante presunto asalto en Ecatepec

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Sergio Pádilla fue parte del programa “Buenos días” | Getty Images (Ilustrativa)

El cantante de regional mexicano Sergio “Checo” Padilla fue asesinado a balazos durante un presunto asalto en Ecatepec, Estado de México, mientras se dirigía a su trabajo, según informó este lunes su nieto Jonathan Padilla, a través de sus redes sociales.

“Fue asesinado ahí por Ecatepec, él iba a trabajar. Es músico, unos sujetos se acercaron en motocicleta y le dispararon”. Jonathan Padilla

¡EXIJO JUSTICIA POR MI ABUELO! 🔴



Sergio Padilla 'Checo' Padilla quien por muchos años colaboró en radio con fue asesinado en un asalto mientras iba a trabajar en el Edomex.



EXIJO a @delfinagomeza y su FISCALÍA INICIEN UNA INVESTIGACIÓN; QUE DETENGAN A LOS RESPONSABLES. pic.twitter.com/bw92LCiAkT — Jonathan Padilla (@JonaPCruz) July 28, 2026

Hasta el momento, no se ha precisado cuándo ocurrió el presunto asesinato; sin embargo, el periodista Alex Kaffie dio a conocer que sus exequias se realizaron el pasado viernes y sábado en la Casa Funeraria JMC, en Ecatepec.

¿Qué se sabe del presunto asesinato de Sergio “Checo” Padilla?

Sergio “Checo” Padilla fue asesinado por arma de fuego en el municipio de Ecatepec en el Estado de México, según confirmó su nieto Jonathan Padilla a través de un video de redes sociales.

Aunque la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Estado de México no ha emitido declaraciones oficiales al respecto, el nieto del músico aseguró que las autoridades atribuyen un asalto directo.

“Hablan de que se pusieron nerviosos y le dispararon, la verdad es que no hay nada claro“, dijo a través de redes sociales.

El nieto de Sergio Padilla exigió justicia a nombre de su familia tanto a la FGJ como a la gobernadora Delfina Gómez, a quienes exigió realizar las diligencias correspondientes y detener a los asesinos del músico.

¿Quién fue Sergio “Checo” Padilla?

Sergio Padilla, de 72 años, era guitarrista y colaboró en el programa de radio “Buenos días” en Grupo Radio Centro con Héctor Martínez Serrano.

De la mano de XEW Radio, “Checo” destacó interpretando música 100% en vivo durante años, brillando por su emoción y pasión al cantar y tocar la guitarra en la cabina.

Su actuación lo llevó a permanecer en la radio por más de 30 años consecutivos, y se hizo de tal arraigo entre los radioescuchas que le conocían como el “antropólogo musical”.

Cabe destacar que Sergio ‘Checo’ Padilla era originario de Huetamo, Michoacán, y forjó una carrera artística como cantante de regional mexicano y locutor de radio.

Su carrera musical inició con el dueto ‘Caín y Abel’, que formó junto a su colega Isidro “Chilo” Castro, un destacado guitarrista del folclórico mexicano.

A través de su cuenta de Facebook, Sergio Padilla compartía presentaciones que realizaba en distintos eventos en el Estado de México y ofrecía sus servicios, así como videos de él cantando y tocando la guitarra en su casa.

A través de YouTube se pueden encontrar las canciones del mexicano, incluyendo el álbum “Un hombre normal“, en donde interpretó covers como “Acá entre nos“.

Exigen justicia por “Checo” Padilla

A través de un comunicado, la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión de México (ANPERT) exigió justicia al Gobierno del Estado de México.

“Exigimos a las autoridades del Estado de México, encabezadas por la gobernadora Delfina Gómez, que investiguen con rigor este homicidio, que den con los responsables y garanticen condiciones mínimas de seguridad para que ningún ciudadano más sea asesinado por el simple hecho de salir a trabajar“, se lee en el comunicado.

Tanto Jonathan Padilla como el ANPERT condenaron que la violencia afecte a músicos, periodistas y cualquier persona que sale a “ganarse la vida”.

Hasta el momento, las autoridades mexiquenses no han emitido un comunicado oficial para aclarar lo sucedido.

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