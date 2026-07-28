¿Registraste a otro hijo? Esto pasa pasa con la tarjeta del Bienestar en la Beca Rita Cetina

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Foto: Gobierno de México

Las familias beneficiarias de la Beca Rita Cetina que ya reciben el apoyo para estudiantes de secundaria y registraron a otro hijo de primaria no tendrán que tramitar una nueva tarjeta del Banco del Bienestar.

A través de la página Programas para el Bienestar, el Gobierno Federal indicó que no es necesario solicitar un nuevo plástico en estos casos.

Por ello, las familias cobrarán el apoyo de alumnos de primaria y de secundaria en una misma tarjeta, lo que les evita algún trámite adicional. En estos casos, el Gobierno federal no entregará una segunda tarjeta del Banco del Bienestar.

En cambio, las autoridades no han publicado un comunicado sobre si los niños que pasan de primaria a secundaria reciben la Beca Rita Cetina en la misma tarjeta o si deben obtener una nueva. Solo se destaca que los estudiantes tienen garantizada la continuidad de este apoyo.

Entrega de tarjetas del Bienestar

En cambio, se entregarán tarjetas del Banco del Bienestar a las familias que todavía no tienen una. Cada escuela informará sobre las fechas de entrega.

Cabe destacar que la tarjeta solo se entregará a la persona que hizo el registro, pues la cuenta bancaria quedará abierta a su nombre.

Requisitos para recoger la tarjeta

Padre o tutor del niño

Acta de nacimiento (copia)

CURP (copia)

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses (copia)

Identificación oficial (original y copia)

Niño registrado

Acta de nacimiento (copia)

CURP (copia)

¿En qué consiste la Beca Rita Cetina?

La Beca Rita Cetina consiste en un apoyo de 2 mil 500 pesos anuales por cada alumno de primaria registrado en una escuela pública. Va dirigido a útiles y uniformes escolares.

En secundaria, las familias reciben un apoyo de mil 900 pesos bimestrales. Si en el mismo hogar hay dos o más estudiantes de ese nivel, se agregan 700 pesos bimestrales por cada alumno adicional.

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