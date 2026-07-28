“Nos intimidaban con machetes”: estudiantes denuncian tortura durante novatada en la Normal Rural Mactumactzá, en Chiapas

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Protestas por abusos en la Normal. Foto: Lizeth Coello

Por lo menos 70 estudiantes recién egresados a la Escuela Rural Mactumatzá, en Chiapas, denunciaron violencia y tortura por la tradicional “novatada”. María, recién egresada, relató que llegó a la escuela muy motivada sin saber lo que viviría.

Denuncian abusos contra alumnos en la Escuela Rural Mactumatzá, en Chiapas

Su primera noche la pasó encerrada en una recámara con otras compañeras donde las despojaron de todas sus pertenencias. Posteriormente las pusieron a cortar maleza con sus manos sin protección, bajo el sol y sin agua, pues tenían que ganarse ese privilegio.

“Teníamos que ganarnos el agua trabajando bajo el sol sin ninguna protección, nos ponían a arrancar la maleza con las puras manos y si descansábamos un poco nos gritaban. Nos daban un vaso de agua para cinco compañeras; yo vi como muchas se desplomaban por el cansancio y por el calor fuerte. La comida era muy poca, insípida y quemada, nos daban café bien caliente que teníamos que tomar en cuestión de minutos. Nos intimidaban pasándonos los machetes cerca de los pies, todo el tiempo con la cabeza agachada. Ni siquiera nos dejaban ir al baño,hubo compañeras que se hicieron del baño en su propia ropa, muchas lloraban, pedían agua, suplicaban y no les hacían caso, se les veía la boca reseca y blanca de la sed. Yo al tercer día ya me sentía muy mal, me temblaba el cuerpo, sentía que me iba a desmayar con mucho dolor de estómago y vómito”, María, estudiante víctima de violencia en la Normal.

Padres se suman a las protestas por violencia en Escuela Rural

José Núñez Díaz, padre de una de las estudiantes y representante de los padres afectados, detalló que el pasado 19 de julio dejaron a sus hijos en las instalaciones, pues la escuela ofrece dormitorios gratuitos. Sin embargo, una semana después recibió una llamada de su hija para pedir ayuda ya que la habían abandonado en el Parque Central de Tuxtla Gutiérrez por negarse a cumplir los castigos impuestos en la “novatada”.

“Además dice mi hija que vio que muchos jóvenes, que se trata de varones, que los llevan al campo de trabajo a paso veloz y los que caen, algunos se van fracturando o algunos quién sabe con qué les pasa, pero los traen en la tarde cargados, perdidos el sentido, convulsionando, desmayándose”, relató el padre de una de las víctimas.

El padre de la joven señaló que vino por su hija para llevársela a Simojovel de donde son originarios, ahí la estudiante relató todo lo vivido en esa semana.

Cabe señalar que esta “novatada” ya había sido denunciada en 2017 cuando la estudiante Mónica Anahi Rodríguez Pérez falleció por los castigos de esas actividades.

Posteriormente en 2018, Ulises Jiménez de la Cruz y Sergio Ballinas Zambrano, fueron hospitalizados de gravedad, mientras que José Luis Hernández Espinosa, falleció por ese mismo motivo.

Los papás ya interpusieron la denuncia correspondiente y señalaron que ya se dio parte a la escuela, por lo que piden a las autoridades que ingresen a la institución para ver lo que pasa y se tomen las medidas necesarias.

Piden también que a sus hijos los reubiquen en otras escuelas pues ellos aprobaron un examen y no quieren dejar de estudiar.

Al finalizar la conferencia con los padres, dos alumnos de dicha escuela armaron una trifulca pues acudieron a escuchar la denuncia y agredieron a medios de comunicación y a los denunciantes.

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