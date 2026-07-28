Diálogo en Venezuela genera expectativa; proponen abrir la mesa a toda la oposición

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A unos días de la instalación de la mesa de diálogo prevista para el 1 de agosto entre la Asamblea Nacional de 2015 y el actual Parlamento presidido por Jorge Rodríguez, el partido Movimiento al Socialismo (MAS) pidió que las conversaciones sean amplias, plurales y transparentes, además de incluir a todos los sectores políticos del país.

MAS pide una mesa de diálogo incluyente

La vicepresidenta nacional del MAS, María Verdeal, afirmó que la ampliación de la mesa de diálogo representa una oportunidad política para Venezuela. No obstante, señaló que la iniciativa es impulsada por Estados Unidos.

La dirigente sostuvo que en las conversaciones deben participar todos los sectores del país, incluidos María Corina Machado y Edmundo González, a quienes identificó como parte de un sector que mantiene vigente el deseo de cambio en Venezuela.

“Debe ampliarse el diálogo, que participen todos los sectores del país”, expresó Verdeal.

Proponen apoyo para afectados por el doble terremoto en La Guaira

Además del llamado al diálogo, María Verdeal informó que el MAS presentará al Ejecutivo nacional dos propuestas para atender a las personas afectadas por el doble terremoto del pasado 24 de junio en La Guaira.

La primera consiste en otorgar un incentivo directo a quienes perdieron su fuente de ingresos como consecuencia de la emergencia.

Piden exención de impuestos para comerciantes

La dirigente también denunció que los comercios de La Guaira continúan pagando tributos fiscales pese a las afectaciones ocasionadas por el doble terremoto.

Por ello, planteó que los comerciantes reciban un trato especial mediante la exoneración de impuestos y exhortó al Ejecutivo nacional a emitir un decreto para aplicar esa medida.

Según Verdeal, la prioridad debe ser atender tanto a la población afectada como a los negocios que enfrentan las consecuencias de la emergencia ocurrida el 24 de junio.

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