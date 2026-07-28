Atacan a balazos autobús de pasajeros en Juchitán, Oaxaca; hay un muerto

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Atacan a balazos autobús de pasajeros. Foto: Rusvel Rasgado

Un ataque armado contra un autobús de pasajeros registrado la mañana de este martes sobre la carretera Transístmica, en el tramo Juchitán–La Ventosa, dejó como saldo un pasajero sin vida y el conductor de la unidad lesionado por impactos de bala.

Personas armadas abrieron fuego contra el autobús de la línea Autotransportes Transístmicos mientras circulaba por esa vía de comunicación, provocando la muerte de uno de los pasajeros y heridas al operador del vehículo.

Tras la agresión, el conductor fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Autoridades acordonan la zona e inician investigaciones

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la víctima fatal ni han informado sobre el estado de salud del chofer.

Corporaciones de seguridad acudieron al lugar para acordonar la zona e iniciar las primeras diligencias.

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