Adrián Marcelo hace las paces con Gala Montes y reacciona a sus recientes polémicas: “Espero que esté bien”

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¿Hay tregua entre Adrián Marcelo y Gala Montes? | Foto: Getty Images – Cuartoscuro

Adrián Marcelo habló sobre Gala Montes, con quien compartió la edición 2024 de La Casa de los Famosos y recientemente se vio envuelta en una serie de polémicas alrededor del reality show y la obra “Malinche El Musical“. Al respecto, el creador de contenido le mandó un mensaje de apoyo.

En entrevista con un sitio web mexicano, el también conductor de televisión aseguró que ambos pactaron una tregua luego de los conflictos que protagonizaron en el programa.

Adrián Marcelo muestra su apoyo a Gala Montes

El influencer Adrián Marcelo se negó a emitir un diagnóstico de Gala Montes con respecto a su reciente salida de La Casa de los Famosos México 2026 y su eventual partida de “Malinche El Musical“.

“No soy nadie para diagnosticar ni para estar aseverando si está bien o mal, ojalá todo lo que vemos en redes sea parte de una estrategia para que su música llegue más lejos“, dijo en entrevista con el portal de Junket.

Por otro lado, le mandó un mensaje de apoyo a quien fuera su rival en el programa hace más de dos años.

“Hoy puedo decir que, de todo corazón, espero que le vaya muy bien”. Adrián Marcelo

El creador de contenido también se dijo contento, esperando que Gala Montes también lo estuviera. “Estoy feliz y ojalá ella también lo logre, o lo esté“, remató.

“Ojalá que ella esté bien, mi hermano“, le dijo al reportero.

Bandera blanca entre Gala Montes y Adrián Marcelo

Adrián Marcelo también reconoció que, después de La Casa de los Famosos, ambos tuvieron la oportunidad de platicar para limar asperezas.

“Su mánager también platicó con el mío y hubo una tregua”. Adrián Marcelo

Y aseguró que ya no tiene la intención de seguir alimentando la polémica con Gala Montes. “Ya no me nace estar tirándole, sería un juego muy repetitivo“, agregó.

¿Cómo fueron las peleas entre ambos?

Gala Montes y Adrián Marcelo coincidieron en la segunda temporada de La Casa de los Famosos y, cerca del final del programa, ambos protagonizaron un intercambio de palabras que se hizo viral en redes sociales.

La joven habló sobre su diagnóstico de depresión y sus conflictos familiares, pero Marcelo cuestionó públicamente su enfermedad y hasta llegó a decirle que solo fingía.

La confrontación continuó durante las semanas siguientes. Gala calificó a Marcelo de “misógino” y “narcisista”, mientras él continuó haciendo comentarios sobre su salud mental y la relación con su madre.

Gala Montes obtuvo el tercer lugar de la competencia, mientras que Adrián Marcelo abandonó el concurso.

Las recientes polémicas de Gala Montes

El pasado 8 de septiembre, se dio a conocer que Gala Montes abandonó voluntariamente el set de La Casa de los Famosos México 2026.

Unos días más tarde, la propia actriz y cantante rechazó que se hubiera salido. “No me salí, me sacaron“, al mismo tiempo que acusó por acoso a la periodista Joanna Vega-Biestro y de EsePérez, su compañero en el reality show.

Cabe destacar que, unas horas después de que se anunciara su salida del programa, las cuentas oficiales de “Malinche El Musical” también dieron a conocer que se suspenderían sus participaciones futuras en la obra.

Al respecto, Montes también criticó la decisión argumentando que no se le había pagado lo correspondiente a la visibilidad que le dio a la puesta en escena.

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