Thalía canta “Así fue” en bachata, usuarios la acusan de “arruinar” el clásico de Juan Gabriel 

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Thalía canta “Así fue” Foto: Getty

Thalía celebró las fiestas patrias en Times Square, Nueva York, cantando “Así fue” durante la transmisión del programa Despierta América, pero su versión del icónico tema de Juan Gabriel generó diversos comentarios negativos en redes.

“No me gustó”, dijo uno de los usuarios de X. Mientras otro acusó a la cantante de usar playback.

Fue el creador de contenido venezolano y conductor Jhonssy Sulbaran quien publicó el momento en sus redes sociales, donde describió el momento de la artista como un “hermoso momento”.

“Acompañada al piano por Arthur Hanlon, su voz y sentimiento hicieron revivir una canción que sigue tocando corazones generación tras generación”, se puede leer en la publicación.

En el video se le puede ver a la cantante con un vestido largo rosa entallado, con pedrería plateada y plumas, pero en la caja de comentarios las críticas fueron lo que más abundan.

“Si Juan Gabriel pudiera ver esto, se volvería a morir…”

“¿Por qué mariachis tocando bachati-salsa y ella vestida de cabaret, el camión de basura en fondo y la cara de la gente tratando de entender qué pasaba o si era IA jajaja en vivo a medias?”

“El playback presente, ¿por qué? ¡Qué necesidad!”

“Thalía necesita tomarse un descanso, desconectar de todo y tratar de encontrar nuevamente su centro y eso que la hacía especial. Intenta de todo y se siente desesperada.”

“La canción por un lado, su boca por otro, sus movimientos quién sabe de qué eran porque nada que ver con el ritmo jajajaja sobre actuada y miles de cosas en el video ajajaja.”

“Tommy Mottola la transformó en Mariah Carey.”

Cabe señalar que la canción “Así fue” es una de las más emblemáticas de Juan Gabriel, escrita y producida por el propio “Divo de Juárez”.

Primero se dio a conocer con la interpretación de Isabel Pantoja en 1988, antes de que Juan Gabriel también la convirtiera en un clásico de su repertorio.

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