Estefanía Villarreal rompe el silencio tras alarmante mensaje sobre depresión y ansiedad; ¿cómo se encuentra?

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Estefanía Villarreal rompe el silencio tras mensaje. Foto: AFP

Estefanía Villarreal, conocida por interpretar a Celina Ferrer en “Rebelde”, reapareció en redes sociales después de publicar un mensaje sobre la depresión y la ansiedad que generó preocupación entre sus seguidores.

La actriz agradeció las muestras de cariño que recibió después de sincerarse sobre el momento emocional que atraviesa y aseguró que actualmente está acompañada y recibiendo apoyo.

¿Qué pasó con Estefanía Villarreal y por qué preocupó a sus seguidores?

Durante los primeros días de septiembre, Estefanía Villarreal compartió en Instagram una reflexión en la que habló abiertamente sobre su lucha contra la depresión y la ansiedad.

En el mensaje, la actriz expresó sentirse rebasada por la situación que estaba viviendo y utilizó palabras que provocaron preocupación entre sus seguidores.

“Si mañana pierdo la batalla contra la depresión y la ansiedad, quiero que sepan que traté de ser buena hija, una buena hermana, una buena novia, una buena amiga, una buena humana. Pero mami, tu pequeña ya no puede más”.

Estefanía Villarreal, Celina de Rebelde, publica un desahogo en su Instagram:



“Si mañana pierdo la batalla contra la depresión y la ansiedad, quiero que sepan que intenté ser una buena hija, hermana, novia, amiga y humana. Pero, mamita, tu pequeña ya no aguanta más.” pic.twitter.com/wL3PLSCCZo — Indie 505 (@Indie5051) September 7, 2026

La publicación generó numerosas reacciones y mensajes de apoyo para la actriz, quien posteriormente decidió aclarar cómo se encuentra.

¿Qué dijo Estefanía Villarreal tras su mensaje sobre depresión y ansiedad?

En una nueva actualización publicada en sus historias de Instagram, Estefanía Villarreal explicó que no dimensionó el impacto que tendría el mensaje que había compartido anteriormente.

La actriz señaló que su intención no era alarmar a sus seguidores, aunque reconoció que en ese momento se sentía rebasada y que las redes sociales se habían convertido en un espacio para expresar cómo se sentía.

“No dimensioné todo lo que mi historia anterior podía generar y nunca fue mi intención alarmarlos. Es cierto que me sentí rebasada y que, por este medio, he logrado sincerarme sobre cómo me siento realmente”, escribió.

Estefania Villarreal agradece apoio recebido após desabafo: "​Não dimensionei tudo o que o meu story anterior podia gerar e nunca foi minha intenção alarmá-los.



​É verdade que me senti sobrecarregada e que, por este meio, consegui ser sincera sobre como me sinto realmente.… pic.twitter.com/5XdWWsfMYP — RBD Fotos e Notícias (@RBDFotosHQ) September 15, 2026

Con estas palabras, Villarreal buscó explicar el contexto de su publicación y agradecer a quienes estuvieron pendientes de ella después de que el mensaje generara preocupación.

¿Cómo se encuentra actualmente Estefanía Villarreal?

Estefanía Villarreal aseguró que cuenta con personas cercanas que la acompañan durante este proceso y que ha recibido muestras de cariño de sus seguidores.

La actriz agradeció especialmente a quienes estuvieron cerca de ella de distintas maneras y destacó que ese apoyo le permitió sentirse acompañada.

“Gracias de corazón a quienes han estado cerquita y de tantas formas, me han hecho sentir que no estoy sola”, expresó.

Tras su mensaje, sus seguidores continúan pendientes de la actriz y le han enviado muestras de apoyo a través de redes sociales.

Estefanía Villarreal es recordada principalmente por su personaje de Celina Ferrer en “Rebelde”, telenovela mexicana en la que compartió créditos con Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher von Uckermann y Christian Chávez.

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