Lucero preocupa durante concierto del 15 de septiembre en Cancún: “Me sentía como un poco mareada”
Lucero preocupó a sus seguidores durante la noche de este 15 de septiembre debido a que la cantante tuvo que sentarse en una parte de su presentación en Cancún, que fue parte de las celebraciones por el Grito de Independencia.
Este martes, Lucero se presentó junto a Mijares en Quintana Roo, pero en una parte del concierto tuvo que seguir interpretando desde una silla, lo que dejó sorprendidos a los asistentes.
Rápidamente, en redes sociales fueron compartidos videos del momento, cuestionando el estado de salud de la “Novia de América”.
Entre los comentarios se pudo leer:
- Golpe de calor, está demasiado fuerte… la humedad está espantosa y súmenle las luces… hoy más que nunca tiene mis respetos
- Pero si Lucerito nunca se sienta. ¿Qué pasó?
- Ni ella puede con el calor de Cancún
Lucero responde cuál es su estado de salud
La cantante dijo en el escenario que le dio calor y lo atribuyó a un traje de charro que fue parte de su vestimenta en la presentación.
Cabe mencionar que la también actriz de 57 años hizo varios cambios de vestuario para interpretar sus temas y otras canciones mexicanas.
Posteriormente, a través de su cuenta oficial de X, Lucero contestó a una usuaria que preguntó por lo que le ocurrió. Indicó que se pudo tratar de un problema de deshidratación.
“Siento que al sudar tanto porque hacía mucho calorcito, como que me deshidraté un poco tal vez”, escribió Lucero.
También señaló que se mareó, pero ya se encuentra en buenas condiciones.
“Me sentía como un poco mareada y algo cansada. Pero todo bien muy pronto, solo fue eso. Ya a todo dar!”, destacó la cantante.
Lucero tiene programada una presentación en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez en Querétaro este 17 de septiembre.
Hasta el momento, no ha mencionado cambios en su concierto.
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