¿Listo para el Batman Day 2026? Ponte la capa y ve las actividades para celebrar al “Caballero de la Noche” en CDMX

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En 2019, la batiseñal iluminó el centro de CDMX. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El Batman Day 2026 se celebrará este sábado 19 de septiembre y la Ciudad de México (CDMX) se convertirá en Gotham City, así como otras urbes alrededor del mundo, en el marco del 87 aniversario de uno de los personajes más famosos de la cultura pop.

En la capital del país se realizarán distintos eventos y, para esta edición, DC y Warner Bros. Discovery Global Consumer Products invitan a los fans del “Caballero de la Noche” bajo la temática “Rule The Night”.

Ya sea viendo una película, leyendo un cómic o disfrutando de alguna de las actividades especiales, en Unotv.com te contamos cómo puedes celebrar el Día de Batman en CDMX.

¿Dónde será el evento de Batman Day en CDMX?

La celebración presencial en la Ciudad de México tendrá lugar en Liverpool Perisur, donde los fans podrán disfrutar de dos funciones especiales con entrada gratuita.

La primera será “The LEGO Batman Movie”, de las 17:00 a las 19:00 horas. Al terminar comenzará la proyección de “Batman” (1989), programada de las 19:00 a las 21:00 horas.

Ambas funciones se realizarán en el estacionamiento ubicado frente a Liverpool Perisur.

Para sumarse al ambiente de Gotham, los asistentes podrán acudir con capa, máscara, playera o su traje favorito de Batman.

Películas y series de Batman para ver en casa

Si prefieres celebrar desde casa, HBO Max tendrá en su página de inicio una sección especial llamada “Celebra el Batman Day”, con diferentes títulos del personaje.

La selección incluye películas como “Batman”, “Batman Begins”, “The Dark Knight” y “The Batman”, además de series animadas como “Batman Beyond”.

También habrá contenido especial para el público infantil a través de DC Kids en YouTube. Entre las novedades se encuentran el corto preescolar “Even, Batman Takes a Bath”, un nuevo episodio de “DC minis” y videos de cómics animados inspirados en “Batman’s Mystery Casebook”, libro dirigido a lectores de 8 a 12 años.

Ese mismo día también se estrenará el tráiler oficial de “Batman: Knightfall Parte 2” y comenzará la preventa.

Un nuevo cómic llegará por Batman Day

Los lectores tendrán una opción especial con el lanzamiento mundial de “Batman of Two Worlds” el 19 de septiembre.

El cómic estará disponible exclusivamente en tiendas participantes y, de acuerdo con DC, tendrá un formato que no volverá a imprimirse.

La historia seguirá a dos versiones de Batman pertenecientes a diferentes universos, quienes investigarán los mismos crímenes de manera paralela.

El equipo creativo reúne a Matt Fraction, como escritor; Javi Fernández, en el dibujo; Tomeu Morey, en los colores, y Clayton Cowles, en las letras.

La publicación también contará con una nueva historia de Absolute Batman, realizada por Scott Snyder, Nick Derington, Frank Martin y Tom Napolitano.

Batman Day tendrá actividades en videojuegos

Los videojuegos también tendrán contenido especial alrededor de la celebración.

A partir del 18 de septiembre, “LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight” estará disponible para Nintendo Switch 2 y llegará acompañado del DLC “Mayhem Collection”.

El contenido permitirá jugar con Joker y Harley Quinn e incluirá una nueva misión de escape del Asilo Arkham, además del modo Mayhem, ambientado en Gotham.

Ese mismo día llegará una actualización gratuita con el nuevo nivel de dificultad “Absolute”, diseñado para exigir mayor habilidad, atención y precisión.

La celebración también tendrá una transmisión especial en los canales oficiales de DC Comics en Twitch y YouTube.

Más eventos especiales dentro de los juegos de video

Otros títulos también tendrán actividades temporales. En “Injustice 2” para dispositivos móviles, del 15 al 23 de septiembre, estará disponible “Arkham Knight Batman Arena Invasion”, con fragmentos de “Batman Arkham Knight”.

El juego también ofrecerá un calendario gratuito de inicio de sesión durante ocho días y un regalo temporal dentro de su tienda.

Por su parte, “DC: Dark Legion” tendrá del 18 al 26 de septiembre el evento “Echoes of the Batcave”.

Durante la actividad, los jugadores podrán explorar la Baticueva junto con integrantes de la Batifamilia y obtener recompensas dentro del juego. Además, Robin, Dick Grayson, se incorporará como nuevo campeón hacia finales de septiembre.

¿En qué otras ciudades se celebrará el Batman Day 2026?

Además de CDMX, la celebración global contempla actividades especiales en:

Nueva York

Los Ángeles

Tokio

Milán

Berlín

São Paulo

Beijing, entre otras

¿Por qué Batman es tan popular?

Más allá de sus gadgets, el traje y los villanos que forman parte de su universo, creado por Bob Kane y Bill Finger, Batman se ha mantenido como uno de los personajes más queridos de la cultura pop por su lado humano.

Bruce Wayne no tiene superpoderes y, detrás de la máscara, hay un personaje marcado por la pérdida, el miedo y sus propias limitaciones. Sin embargo, decide convertir esas experiencias en una razón para seguir adelante, prepararse y enfrentar aquello que parece estar en su contra.

Esa determinación de no rendirse pese a las dificultades y de hacer lo correcto incluso cuando resulta difícil es parte de lo que permite que distintas generaciones se identifiquen con Batman.

No se trata solamente de tener fuerza, inteligencia o recursos, sino de decidir qué hacer con ellos cuando las circunstancias parecen superarlo.

Quizá ahí radica parte de la popularidad del personaje, Batman representa la posibilidad de levantarse después de una caída, enfrentar el miedo y elegir hacer lo correcto, aun cuando nadie más lo esté haciendo.

Por eso, 87 años después de su primera aparición, el “Caballero de la Noche” continúa encontrando nuevas formas de conectar con el público, ya sea a través del cine, los cómics, las series o los videojuegos, así como con el Batman Day, una celebración que se conmemora el tercer sábado de septiembre de cada año.

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