Millie Bobby Brown vuelve a ser madre; presenta a su segundo bebé junto a Jake Bongiovi

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Millie Bobby Brown se convierte en mamá nuevamente Foto: AFP

La actriz y estrella de “Stranger Things”, Millie Bobby Brown, utilizó sus redes sociales para anunciar que se convirtió en madre por segunda vez junto a su pareja, Jake Bongiovi.

La noticia, que ambos mantuvieron en secreto, ahora la hicieron oficial tras publicar una fotografía relacionada con su nuevo bebé, donde se muestran sus manos junto a las del pequeño. Además, destaca un anillo que lleva la actriz con la palabra “MOM” (mamá).

Asimismo, en la publicación se puede leer el mensaje “Hello, little one” (“Hola, pequeño”), con el que dieron la bienvenida al nuevo integrante de su familia.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi vuelven a adoptar

La pareja, según reportes de medios como Hola y People, recurrió nuevamente a la adopción, algo que aparentemente era uno de los “sueños de infancia de Millie” y que ya habían realizado anteriormente.

Fue hace aproximadamente un año cuando dieron a conocer la llegada de su primera hija, también adoptada, con lo que ambos comenzaron un nuevo capítulo en su relación, ahora como padres.

“Este verano dimos la bienvenida a nuestra dulce bebé mediante adopción. Estamos más que emocionados de embarcarnos en este hermoso nuevo capítulo de la paternidad con tranquilidad y privacidad. Y entonces, ahora somos tres”, mencionaron en ese momento, cuando dieron a conocer la noticia.

Ahora, con la llegada del nuevo bebé, la familia crece nuevamente y la pareja comienza una nueva etapa junto a sus dos hijos.

La fotografía que levantó sospechas

Antes del anuncio oficial de la pareja, muchos de sus seguidores comenzaron a tener sospechas sobre la llegada de un nuevo integrante a la familia.

Durante sus vacaciones por los Alpes italianos se hizo viral una fotografía donde se podía ver a la estrella de “Stranger Things” con su bebé en los brazos, mientras que Jake Bongiovi llevaba una mochila para transportar menores, detalle que provocó rumores entre sus seguidores sobre un posible segundo hijo.

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