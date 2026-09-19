Patricio Guzmán: la obra del cineasta chileno recién fallecido

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El cineasta chileno Patricio Guzmán murió a los 85 años en París, ciudad donde vivió durante varias décadas tras su exilio. Su trayectoria quedó marcada por documentales sobre la historia, la memoria y la dictadura militar de Augusto Pinochet. Por ello, esta noche en Noticias en Claro, José Antonio Valdés Peña, crítico de cine, hizo un recorrido por su filmografía.

Guzmán estudió cine en Madrid durante la década de 1960 y posteriormente regresó a Chile. Durante el gobierno de Salvador Allende, convenció a la Universidad Católica de Chile de financiar un documental sobre el momento político que atravesaba el país.

De ese proyecto surgió “La Batalla de Chile”, considerada una de sus obras fundamentales. La producción registró distintos momentos del proceso político chileno, desde las movilizaciones contra el gobierno de Allende hasta el golpe militar de 1973 y sus consecuencias.

Patricio Guzmán y “La Batalla de Chile”

Durante el golpe militar, Patricio Guzmán fue detenido y permaneció preso durante aproximadamente dos semanas en el Estadio Nacional de Chile.

Posteriormente, logró sacar del país el material que había filmado y viajó a Cuba, donde comenzó el proceso de edición de “La Batalla de Chile“. La película fue estrenada en Europa alrededor de 1975 y con el paso de los años se convirtió en una referencia del documental latinoamericano.

Su filmografía también incluyó trabajos como “La Cruz del Sur”, estrenado en 1991, donde abordó el papel de la religión y la teología de la liberación en América Latina.

Otro de sus documentales destacados, según el crítico de cine, fue “El caso Pinochet”, en el que siguió el proceso judicial impulsado por el juez español Baltasar Garzón contra el exdictador chileno.

Memoria, dictadura y paisaje de Chile

Durante la segunda década del siglo XXI, Guzmán desarrolló una trilogía en la que utilizó distintos paisajes de Chile para hablar de memoria, historia y desaparecidos.

En “Nostalgia de la Luz”, exploró el desierto de Atacama y la búsqueda de restos de personas desaparecidas durante la dictadura. La película recibió numerosos reconocimientos internacionales.

Después realizó “El botón de nácar”, documental que utiliza el mar y la geografía de Chile para abordar la historia de sus pueblos originarios y la violencia ocurrida durante la dictadura.

La trilogía concluyó con “La cordillera de los sueños”, una reflexión sobre los Andes y su relación con la historia y la identidad chilena.

Con la muerte de Patricio Guzmán, el cine documental latinoamericano pierde a uno de sus principales realizadores, como comentó José Antonio Valdés Peña. Así, su obra permanece como un registro audiovisual de distintos episodios de la historia contemporánea de Chile.

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