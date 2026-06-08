El conmovedor discurso de Antonio Banderas al Papa León XIV: “Jesús es el mayor protagonista de la vida”

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Antonio Banderas junto al Papa León XIV. AFP

Antonio Banderas se reunió con el Papa León XIV este domingo durante un evento organizado en Madrid, España. El actor pronunció un emotivo discurso, en el que aseguró que “el arte debe ser una alternativa a la violencia”.

Banderas reconoció que la Iglesia “ha sido el mayor productor de arte de la historia de la humanidad” y Jesús, la figura más representada.

“Jesucristo es el mayor protagonista de la película de la vida, en todas las artes es Jesús un icono de paz”, dijo Antonio Banderas.

Un Antonio Banderas emocionado participa en el encuentro con el Papa León XIV que se celebra en estos momentos en el Movistar Arena de Madrid:



"La Iglesia Católica ha sido el mayor productor de arte de la Historia".



Termina citando a San Agustín: "Decís vosotros que los tiempos… pic.twitter.com/CtevBTXuuU — Universitarios Católicos (@UniCatolicos_es) June 7, 2026

Durante el encuentro, que se llevó a cabo en el Movistar Arena, el Papa León XIV se reunió con representantes de la cultura, el arte, la educación y el deporte, incluyendo a Banderas.

El emotivo discurso de Antonio Banderas al Papa León XIV

El actor pronunció un emotivo discurso en el que recordó su infancia ligada a la fe gracias a la Semana Santa de Málaga.

“Hoy, Santo Padre quiero ofrecer una reflexión de mi propia experiencia y recodar mi infancia en la Semana Santa de Málaga. Fue ahí, cuando con solo cuatro años de edad nació en mi una pregunta que solo contenía una palabra; Dios”, compartió Antonio Banderas.

Además, aseguró que el arte no solo es belleza, es pregunta, es revolución y que “debe seguir siendo la voz de alerta de las sociedades que se acostumbraron a la injusticia”.

“En un mundo que a veces se simplifica demasiado, el arte nos ayuda a recuperar la profundidad y el alma que la inteligencia artificial intenta robarnos”. Antonio Banderas

Y con un nudo en la garganta destacó: “Confieso que soy víctima del hechizo de Dios”.

La visita del Papa León XIV a España

Por la mañana, el Papa León XIV ofreció una misa que reunió a más de un millón de personas en el centro de Madrid. l

Llegados desde muy temprano, los fieles desbordaron la emblemática plaza de Cibeles en el corazón de la capital española.

“He aquí una encomienda para la España de hoy y de mañana: que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy”, afirmó León XIV

León XIV es el primer Papa que visita España desde 2011. El representante de Jesús estará siete días en este bastión tradicional del catolicismo en Europa.

Por su parte, Antonio Banderas ha estado envuelto en diferentes polémicos, incluyendo rumores que aseguraban que estaba pasando por una crisis económica.