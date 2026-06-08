Miguel Bosé recuerda a joven asesinado en el Reino Unido con conmovedor video

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Miguel Bosé se presentará en México; ve fechas y dónde

Miguel Bosé publicó un video este domingo en memoria a Henry Nowak, un estudiante de 18 años que fue asesinado en Reino Unido, en diciembre de 2025.

El cantante español subió un video donde se le observa ponerse de rodillas mientras se escucha una canción de Michael Jackson.

“I can’t breathe”.

De rodillas por Henry Nowak. pic.twitter.com/ApDNit63Pa — Miguel Bosé (@boseofficial) June 7, 2026

Miguel Bosé colocó la leyenda “No puedo respirar”, que hace referencia a las últimas palabras del muchacho antes de morir mientras era arrestado por la policía.

El caso de Henry Nowak que recordó Miguel Bosé

Nowak fue apuñalado mortalmente en Southampton en diciembre por Vickrum Digwa, quien afirmó falsamente que había sido víctima de insultos racistas y que había actuado en defensa propia.

Digwa apuñaló a Nowak cinco veces, incluyendo una herida mortal en el pecho.

El caso trascendió tras la publicación de las imágenes grabadas por la cámara corporal de la policía, que muestran a Nowak siendo esposado mientras agonizaba.

En el video se escucha decir a Nowak que había sido apuñalado y que no podía respirar.

Las imágenes mostraban a los agentes esposándole las manos a la espalda y diciéndole que estaba arrestado. Sin embargo, el joven dejó de responder.

Posteriormente, los agentes llamaron a una ambulancia y comenzaron a practicar reanimación cardiopulmonar