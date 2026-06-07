Shakira y Belinda se encuentran antes de la inauguración del Mundial 2026

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Shakira y Belinda en sus respectivas presentaciones. Fotos: AFP

Shakira y Belinda se reunieron este domingo a unos días de la inauguración del Mundial 2026, que tendrá lugar este jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, antes Estadio Azteca. Ambas artistas son parte del evento de apertura de la Copa del Mundo.

La colombiana, que interpretará junto a Burna Boy, la canción oficial de la FIFA, “Dai Dai”, fue fotografiada platicando con Belinda, quien colaboró con los Ángeles Azules en la cumbia “Por ella”.

Belinda y Shakira juntas en el backstage de la inauguración del Mundial 2026 en CDMX. Ambas formarán parte del espectáculo musical que dará inicio a la gran fiesta del futbol. pic.twitter.com/LZmDSvR1Z1 — Programa Hoy (@programa_hoy) June 7, 2026

El íntimo momento fue compartido por Belinda a través de sus historias de Instagram.

Las canciones que cantarán Belinda y Shakira

Shakira cantará “Dai Dai”, canción que se hizo famosa por la aparición de lo Ghetto Kids, un grupo de bailarines infantiles originario de Uganda.

Mientras que Belinda interpretará una cumbia junto a Los Ángeles Azules.

Esta no es la primera vez que Shakira y Belinda colaboran juntas, pues la mexicana participó en el House Party de la canción “Soltera”, en 2024.

A unos días de la inauguración de la Copa del Mundo, la foto de las cantantes es la primera imagen del show previo al primer partido mundialista, donde México enfrentará a Sudáfrica.

El Mundial 2026 tendrá tres ceremonias de inauguración llenas de música y estrellas internacionales. Las ceremonias, celebradas en cada una de las sedes, marcarán el inicio del torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Ceremonia de inauguración en México

El espectáculo en México, el primero de las tres ceremonias de inauguración, comenzará 90 minutos antes del partido inaugural y contará con la participación de algunas de las voces latinas más reconocidas de la industria musical en español.

Entre los artistas confirmados se encuentran:

Shakira

Alejandro Fernández

Los Ángeles Azules

Belinda

Danny Ocean

J Balvin

Lila Downs

Maná

Tyla

Esta ceremonia inaugural arrancará a las 11:30 horas, en el Estadio Azteca, recinto que hará historia al convertirse en el primero en albergar tres ediciones de una Copa Mundial de la FIFA.

La organización informó que los aficionados tendrán un papel clave dentro del espectáculo, por lo que recomendó llegar temprano al estadio.