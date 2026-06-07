Las duras críticas contra Julieta Venegas por su canción “La niña futbolista”, desactiva comentarios en YouTube

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Foto de archivo. Julieta Venegas en abril 2026.

Julieta Venegas enfrenta una ola de críticas en redes sociales por su tema mundialista “La niña futbolista”, lo que provocó que la cantante desactivara el apartado de comentarios en plataformas como YouTube.

Sin embargo, cancelar los mensaje no evitó que los usuarios “invadieran” otras canciones del canal para manifestar su inconformidad por la colaboración que realizó con el Gobierno de México por el Mundial 2026.

En la red social X, se reportó que en canciones como “Tiempos Dorados” hubo reacciones para cuestionar a Venegas.

“Es horrible la canción”, “Ni canta bien”, son algunos de los comentarios que escribieron los internautas.

Jajajaja, no es mamada que la gente está yendo a otros videos de Julieta Venegas para mostrar su desprecio a "La Niña Futbolista".



Comentarios extraídos de "Me Voy", "Andar Conmigo", "Limón y Sal" y "Lento", respectivamente. pic.twitter.com/I5qpiqkI3y — Arturo Esaú (@arturoesau) June 7, 2026

Por su parte, cantantes como Ximena Sariñana también se pronunciaron en contra de la melodía, pues destaca que la fiesta mundialista es para todos. La canción fue concebida por la Secretaría de Cultura para promover la inclusión de niñas en el futbol.

⚽🏆"El Mundial es para todos y para todas": Ximena Sariñana opina que fue pésimo que Julieta Venegas haya sacado 'La niña futbolista' y la importancia de crear conciencia sobre la violencia familiar en los partidos.



Maxine Woodside (@maxwoodside) en #TodoParaLaMujer pic.twitter.com/QXwGxiOajn — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) June 5, 2026

“La niña futbolista” es una canción original de la banda mexicana de rock infantil ⁠Los Patita de Perro.

La canción fue presentada el 29 de mayo pasado en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al momento de la publicación de esta nota, el video de YouTube en el canal de la cantante acumulaba casi 2 millones de vistas.

Hasta el momento, Julieta Venegas no ha emitido ningún comunicado sobre el tema. Aunque continúa con sus presentaciones en todo México con su Norteña Tour 2026

Cabe destacar, que la cantautora mexicana lanzó recientemente “Norteña“, su más reciente álbum en el que exploró por primera vez los códigos del regional mexicano a partir de su estilo personal.