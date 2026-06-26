Alberto Lati encuentra su “voz” en la cinta “Minions & Monstruos”

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Alberto Lati dobla a Elwood. Foto: Alberto Estrada

Los Minions están de regreso a la pantalla grande y, para su nueva aventura, suman a una de las voces más reconocidas del periodismo deportivo en México. Alberto Lati forma parte del elenco de doblaje de “Minions & Monstruos”, la nueva producción de Illumination que llegará a los cines del país el próximo 1 de julio.

El periodista deportivo da vida a Elwood, un productor de cine que, junto a su hermano, intentará convertir a los Minions en grandes estrellas. Se trata de la primera incursión de Lati en el mundo del doblaje, una experiencia que, admite, recibió con sorpresa y entusiasmo.

“Cuando recibí la primera invitación, la tomé con incredulidad, pero también con emoción. No estaba seguro de que lo podía hacer; sí estaba seguro de que quería hacerlo, pero yo no soy actor, no tengo experiencia como actor y, en este caso, fue toda la pasión porque sucediera, complementada con el inmenso apoyo que tuve en esta producción para que esto funcionara bien”, comentó.

Un nuevo reto para Alberto Lati

Aunque el resultado lo dejó satisfecho, Lati reconoce que encontrar la personalidad y el tono de voz de Elwood representó uno de los mayores desafíos durante la grabación.

“Ya habíamos encontrado la voz, la manera, el ritmo y los agudos de cómo hablaba este personaje, porque tiene muchos agudos. De repente íbamos avanzando y ya dejaba de sonar; entonces decía: ‘¿Cómo era?’, regresaba un poquito para terminar y darle esa consistencia”, recordó.

La experiencia fue tan positiva que el analista deportivo no descarta seguir explorando el mundo del doblaje en futuros proyectos.

Además de la comedia y las aventuras características de los Minions, Lati considera que la película también es un homenaje al séptimo arte, ya que está repleta de referencias para los amantes del cine.

“Vamos a encontrar guiños y alusiones constantes, icónicos y emblemáticos de la historia del cine que se disfrutan muchísimo”, aseguró.

“Minions & Monstruos” llegará a las salas de cine de México el próximo 1 de julio.

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