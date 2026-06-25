Fátima Bosch sorprende con foto inédita de Memo Ochoa: “Soy su fan desde bebé”

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Fátima Bosch, reina de Miss Universo 2025 Foto: AFP

La ganadora de Miss Universo 2025, Fátima Bosch, compartió a través de sus redes sociales este miércoles 24 de junio, una foto en compañía del arquero mexicano Guillermo “Memo” Ochoa, quién hizo historia al jugar su sexto Mundial en el partido de México contra Chequia, donde la selección se impuso al cuadro europeo 3 a 0.

La modelo mexicana también aprovechó la publicación para felicitar al arquero por este hecho, que lo convierte en un histórico del fútbol mexicano, así como declararse fan del futbolista.

Fatima Bosch con Memo Ochoa cuando era niña. Foto: Instagram

La tierna foto de Fátima Bosch con Guillermo Ochoa

Fátima Bosch, la actual reina de Miss Universo, se encuentra disfrutando de la justa mundialista, sobre todo tras el paso perfecto de la selección mexicana en la fase de grupos.

Pero también algo que se vivió en el último partido de México fue la consagración de Guillermo Ochoa, al sumar minutos de un nuevo Mundial, motivo que llevó a la modelo a celebrarlo en sus redes sociales.

Pues fue en su perfil de Instagram en el que publicó dos fotografías del arquero mexicano; en su historia compartió una foto del portero de la selección durante su juventud, en lo que eran sus inicios en el fútbol profesional, así como una publicación inédita donde se le puede ver en compañía de él, aunque siendo ella una niña.

Esta segunda imagen, en donde se puede ver a una pequeña Fátima junto al arquero, fue acompañada de un mensaje por parte de la modelo en el que se puede leer:

“Los rumores son ciertos, soy su fan desde bebé, crecimos viéndote jugar y siempre nos hiciste soñar. Crack, ídolo, máster”. Fátima Bosch

Cabe señalar que para muchos las mejores actuaciones del arquero mexicano se han dado precisamente en las justas mundialistas, por lo que, así como Fátima, muchos fueron los que celebraron que entrara de cambio para recibir la ovación de todo el Estadio Ciudad de México.

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