La historia detrás de “Supergirl”: el cómic que convirtió a Kara Zor-El en una heroína mucho más compleja

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Han reconocido a Milly Alcock por captar su esencia. Foto: Warner Bros. Pictures

“Supergirl”, la nueva película del DC Universe (DCU), dirigida por Craig Gillespie y protagonizada por Milly Alcock, llegó formalmente a los cines de nuestro país y ya ha dado mucho de qué hablar.

Un aspecto que ha resaltado y llamado la atención es la personalidad de Kara Zor-El, que resulta un poco diferente a otras versiones antes vistas del personaje creado por Otto Binder y Al Plastino, allá por 1959.

Tradicionalmente, Supergirl ha sido retratada como una heroína optimista, carismática y siempre dispuesta a salvar el día, o por lo menos, como en las series animadas de Superman y de Justice League a finales de los 90.

En el último filme, escrito por Ana Nogueira, vemos a una Kara relativamente opuesta. Sin embargo, esto tiene mucho que ver con “Supergirl: Woman of Tomorrow”, una miniserie de cómics que le da una perspectiva más sombría a la Kryptoniana.

¿Qué sabemos de “Supergirl: Woman of Tomorrow”?

Escrita por Tom King e ilustrada por Bilquis Evely, la historia fue publicada originalmente como una miniserie de ocho números entre junio de 2021 y febrero de 2022, y posteriormente recopilada en una novela gráfica.

En ella, nos presentan a una Kara Zor-El que ya no logra encontrar ningún significado ni propósito en su vida. Pero todo cambia cuando una joven alienígena la busca para que la ayude a vengarse de quienes destruyeron su mundo.

Junto a Ruthye Marye Knoll y Krypto, el superperro, Kara emprende un viaje por el espacio, una travesía que, “los sacudirá hasta lo más profundo de su ser”.

Como DC Comics señala, es un relato que redefine a Kara Zor-El, con un toque que la hace ver más seria, por momentos cínica, endurecida y marcada por la destrucción de Krypton y la pérdida de su familia. Una especie de antiheroína, podría decirse.

“Supergirl: Woman of Tomorrow” ha sido aclamada por críticos y fans, por lo que fue la base elegida por Nogueira y así, con un aura distinta a su primo, Superman, introducirla al DCU y a esta nueva era del cine de superhéroes con Milly Alcock, a quien han reconocido por captar la esencia del personaje.

La película, que también cuenta con las actuaciones de Eve Ridley, Matthias Schoenaerts, Emily Beecham, David Krumholtz, Jason Momoa y Krypto, el superperro, se estrenó oficialmente este 25 de junio y aquí puedes leer la reseña.

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