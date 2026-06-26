Larry, el gato, sobrevive a otro cambio de gobierno en Reino Unido; ¿quién será el próximo ministro que conocerá?

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El Gato Larry afuera de su casa en Reino Unido. Foto: AFP

Larry, el gato que vive en el número 10 de Downing Street, ya ha visto pasar a seis primeros ministros, pero él sigue ahí y ahora espera al séptimo, a quien conocerá luego de la renuncia de Keir Starmer, el pasado 22 de junio de 2026.

Hay que considerar que Downing Street no solo funciona como oficina, sino también como residencia de los primeros ministros del Reino Unido en ejercicio, para quienes así lo deseen.

Este felino llegó a la residencia el 15 de febrero de 2011, durante el mandato del entonces primer ministro David Cameron, con la misión de librar el lugar de roedores. Sin embargo, desde entonces ha ido mucho más allá de ese papel.

El llamado “jefe de los ratones” se ha convertido en una atracción y en uno de los gatos más famosos del mundo.

Su cuenta en X, @Number10cat, tiene más de 900 mil seguidores.

Another one bites the dust. pic.twitter.com/qjVMNYcjdg — Larry the Cat (@Number10cat) June 22, 2026

Se trata de una cuenta humorística creada por un usuario anónimo, donde, entre videos sobre sus congéneres, Larry se queja del clima y de la política.

Esta es la lista de primeros ministros a los que ha sobrevivido Larry:

David Cameron (2010–2016)

(2010–2016) Theresa May (2016–2019)

(2016–2019) Boris Johnson (2019–2022)

(2019–2022) Liz Truss (2022)

(2022) Rishi Sunak (2022–2024)

(2022–2024) Keir Starmer (2024–2026)

Larry ha trabajado desde su llegada al 10 de Downing Street

Entre las hazañas de Larry se encuentra haber ahuyentado valientemente a un zorro, de los miles que hay en Londres, que se había atrevido a inmiscuirse en su territorio. Además, durante la Nochebuena de 2020, atacó a una paloma distraída.

Sin embargo, el paso del tiempo no ha perdonado a Larry, quien ha ido envejeciendo y últimamente se le ha visto mayormente holgazaneando.

También se ha informado que las autoridades están preparadas para cuando muera. Mientras que el plan para el fallecimiento de la reina Isabel II recibió el nombre codificado de “London Bridge”, el del gato ha sido bautizado como “Larry Bridges”.

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