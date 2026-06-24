“Supergirl” demuestra que no es Superman… para bien y para mal; reseña sin spoilers

GENERANDO AUDIO...

La superheroe de DC aterriza en cines. Foto: Warner Bros.

“Supergirl” llegará a los cines de México y el resto del mundo este jueves 25 de junio. En su primera película en este siglo, la kriptoniana tenía dos grandes retos: demostrar que no era simplemente una versión femenina de su primo y mantener la calidad de la historia, así como el hype que la franquicia alcanzó con el estreno del “Superman” el año pasado. Sin embargo, solo consiguió uno de esos objetivos.

En UnoTV.com ya vimos la cinta y, sin entrar en spoilers, te contamos qué fue lo mejor de la película, en qué falla y qué impidió que siguiera los pasos de su primo.

Sin la sombra de su primo, Supergirl demuestra su propio estilo y lo cruda que puede ser

En esta nueva versión dirigida por Craig Gillespie, Milly Alcock (House of the Dragon) como Supergirl es quien más destaca. No solo conserva la línea del personaje presentado en “Superman”, sino que entrega a una Kara consciente de su realidad y de su historia, que decide refugiarse en la diversión, el alcohol y Krypto, para evitar enfrentar las heridas de su pasado. Gracias a su actuación, logra transmitir el trauma y los fantasmas que carga tras conocer cómo ocurrió la destrucción de Krypton.

Este es uno de los mayores aciertos de la película, pues la historia de Kara nos permite conocer cómo fueron los últimos años del planeta que vio crecer a Superman y la verdad detrás de los ideales de la Casa de El.

Dicho punto, junto con la evolución del personaje y el desenlace, muestran a una Kara resiliente, no optimista y esperanzadora como lo es su Clark Kent. Como ella misma dice: “ve la verdad sin dejar de ser buena”. Gracias a ello, el personaje consigue diferenciarse de su primo, algo que no terminó de lograr la versión de Melissa Benoist en Supergirl (2015).

Foto: Warner Bros

Otro de los aciertos es la actuación de Eve Ridley en el papel de Ruthye Marye Knoll, quien atraviesa por su propio desarrollo. Pasa de ser un personaje impulsado únicamente por la venganza a comprender el contexto en el que vive y analizar sus propios sentimientos, de una manera muy similar a Kara entiende el significado de la resiliencia.

Jason Momoa también brilla como Lobo. Desde los primeros tráilers era evidente que el personaje parecía hecho para él y así terminó siendo, al grado de superar su interpretación como Aquaman dentro del antiguo DCEU.

Foto: Warner Bros

Dentro de la película, Ana Nogueira, guionista de la cinta y de éxitos como “Hightown” y “The Vampire Diaries”, aborda temas crudos y muy presentes en nuestra realidad, como la trata de mujeres y la explotación sexual, el secuestro y los asaltos en el transporte público. Aunque estas problemáticas no terminan de desarrollarse por completo, consideramos que incluirlas puede convertirse en la semilla para explorar historias más maduras dentro de los universos de superhéroes.

La kryptoniana vuela a su manera, pero no al nivel de Superman

Foto: Warner Bros

Si bien la película presenta personajes con evolución y una historia con mucho potencial, es precisamente en la ejecución donde termina fallando. No solo deja varias tramas sin profundizar ni desarrollar, sino que por momentos da la impresión de haber sido recortada. El paso hacia el último acto no se siente natural y la transición carece del desarrollo necesario, al punto de sentirse abrupta.

Cabe destacar que, recientemente, James Gunn, director de DC, comentó a la prensa local que había recortado 25 minutos de la película, además de eliminar su escena postcréditos. Posiblemente, esas decisiones terminaron afectando la transición natural de la historia.

Otro de los cambios es la incorporación de recursos visuales con un estilo western o similar a Star Wars, en lugar de la colorida paleta que distinguía al cómic Woman of Tomorrow, en el que se basa la película. Si bien esta decisión no perjudica la narrativa, sí llega a sentirse extraña en varios momentos.

Foto: Warner Bros

Aunque los héroes brillan durante buena parte de la historia, existen dos personajes principales que no terminan de desarrollarse. El primero es Krypto, con quien se supone que Supergirl mantiene un vínculo importante; sin embargo, conforme avanza la trama, el guion parece olvidarse de él y solo vuelve a darle relevancia hacia el desenlace.

El otro personaje afectado es Krem, quien, aunque en un inicio logra presentarse como una amenaza, conforme avanza la historia termina convirtiéndose en un villano olvidable, sin diálogos memorables ni acciones realmente temibles. De esta forma, se suma a la lista de antagonistas desaprovechados que han tenido las películas de superhéroes en los últimos años.

¿Entonces Supergirl es buena o mala?

Foto: Warner Bros

Pese a que la película no llega a ser tan memorable ni tan esperanzadora como lo fue “Superman“, Supergirl sí representa otro paso positivo para el nuevo universo de DC. Aunque la historia desaprovecha algunas de sus tramas, deja personajes sin desarrollar y presenta una transición irregular hacia su desenlace, consigue lo más importante: demostrar que Kara Zor-El tiene una identidad propia, es resiliente y no necesita vivir bajo la sombra de su primo.

La interpretación de Milly Alcock, el tratamiento más humano del personaje, el CGI y las escenas de pelea decentes, junto con la decisión de abordar temas más maduros convierten a esta versión en una de las adaptaciones más interesantes que ha tenido la heroína en el cine y la televisión. No es una película que redefina el género de superhéroes, pero sí una producción entretenida que confirma que DC ha aprendido de sus errores en cintas como “Flash” para dar un universo cinematográfico apropiado.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.