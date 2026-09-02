¡Salida inesperada! Aldo Rendón deja La Casa de los Famosos por salud

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Aldo Rendón Foto: Getty Images

La competencia dio un giro con la salida de Aldo Rendón de La Casa de los Famosos México 2026. El participante dejó el reality durante la gala del martes 1 de septiembre debido a un problema de salud por el que necesita iniciar un tratamiento.

La noticia se conoció durante la transmisión conducida por Galilea Montijo, quien había adelantado que algo importante estaba por ocurrir. Finalmente, fue el propio Rendón quien explicó frente a sus compañeros por qué ya no podía permanecer en la casa.

Aldo Rendón sorprende al dejar La Casa de los Famosos México

Aldo Rendón tomó la palabra para comunicar que debía despedirse de sus compañeros y abandonar la competencia.

El participante explicó que su estado de salud requiere atención y que las condiciones dentro del reality no son las adecuadas para continuar con el tratamiento que necesita.

Uno de los puntos que aclaró fue que su condición es reversible. Sin embargo, no dio a conocer un diagnóstico ni reveló específicamente qué problema médico enfrenta.

También señaló que permanecer en el programa complicaba su atención, pues no podía estar entrando y saliendo de la casa para recibir tratamiento.

Así reaccionaron sus compañeros ante la inesperada noticia

El anuncio provocó una despedida entre Aldo Rendón y los demás habitantes. Sus compañeros se acercaron a él después de conocer la razón por la que dejaría la competencia.

La salida ocurrió después de que Galilea Montijo mantuviera la expectativa durante la gala al anticipar que tenía una noticia importante para los participantes.

Rendón salió de la casa y posteriormente llegó al foro del programa, donde fue recibido por la conductora.

¿Qué problema de salud tiene Aldo Rendón?

Por ahora, esa pregunta permanece sin respuesta. Aldo Rendón no reveló su diagnóstico y únicamente explicó que necesita comenzar un tratamiento.

Lo que sí dejó claro es que se trata de una condición reversible y que atender su salud hizo necesario terminar su participación en La Casa de los Famosos México 2026.

De esta manera, Rendón quedó fuera de la competencia por una razón distinta a una eliminación y ahora continuará fuera del reality con la atención que requiere.

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