Sadie Sink protagoniza comerciales de Calvin Klein y enciende las redes sociales con millones de vistas

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Sadie Sink es la nueva imagen de Calvin Klein para el otoño 2026. Foto: AFP

Sadie Sink se volvió la estrella del segundo episodio de la campaña de Calvin Klein de otoño 2026, “Feel the Fit”, presentado este 1 de septiembre, donde se ve a la actriz de 24 años modelando los jeans de la marca.

Conocida por su trabajo en “Stranger Things” y por ser su trabajo en “Spider-Man: Brand New Day” como la nueva Jean Grey del Marvel Cinematic Universe (MCU), desde esta mañana sorprendió a sus seguidores al protagonizar los comerciales de la famosa marca.

Los comerciales cautivaron a los fans de Sadie Sink

Sadie Sink feels the fit.



from the moment you put them on. the right jeans change everything. pic.twitter.com/KB95YnNZl5 — calvinklein (@CalvinKlein) September 1, 2026

En uno de los anuncios, la coprotagonista de “The Whale” aparece en ropa interior para luego ponerse unos jeans de la firma. Baila y hace playback con un cepillo para el cabello, al ritmo de “I Wanna Be Bad”, de Willa Ford, de 2001.

“Sadie Sink siente el ajuste perfecto. Desde el momento en que te los pones, los jeans correctos lo cambian todo”, resalta la publicación que, al momento registra 4.4 millones de visualizaciones en X y contando.

in the perfect fit, nothing else matters.



Sadie Sink in the 90s Straight Jean. the fit of the decade, renewed for now. pic.twitter.com/xXV1BTxnMX — calvinklein (@CalvinKlein) September 1, 2026

En el otro spot, a medida que se viste, en el departamento que se encuentra ocurren fallos a su alrededor como el grifo de la cocina que se descompone y lanza agua, además de que hay cortocircuitos en los electrodomésticos.

Posteriormente, la joven se deja llevar y permite que el agua que salpica del grifo de la cocina la moje. Finalmente, termina posando en la puerta, mientras una voz en off dice: “Siente el ajuste. Calvin Klein”.

El copy del clip en X complementa con “En el ajuste perfecto, nada más importa. Sadie Sink en el 90s Straight Jean. El ajuste de la década, renovado para ahora”.

La grabación, que apenas dura 30 segundos, contabiliza alrededor de 11 millones de vistas.

En ambas publicaciones, los internautas han compartido emojis e imágenes haciendo alusión a la belleza de Sadie.

Incluso, algunos han exaltado que cambie los comerciales tradicionales de pantalones de mezclilla, haciéndolos más divertidos y sexys.

¿Sadie Sink se siente cómoda con sus jeans?

Sobre su trabajo con la marca, La actriz reveló a la revista InStyle que pudo conectar de inmediato con la idea y cómo unos jeans adecuados pueden cambiar cómo te sientes.

La intérprete de Ziggy Berman en “Fear Street” de 2021 también mencionó que pudo probar diferentes estilos, donde cada uno tenía su propia personalidad sin dejar de ser favorecedor.

Sink se ha vuelto una actriz muy solicitada en la industria del espectáculo, pues, además de ya formar parte de la próxima entrega de X-Men, también debutó en el teatro de Londres con “Romeo y Julieta” y será la nueva protagonista de la serie “The Marriage Plot”.

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