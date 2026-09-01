Equipo legal de D4vd abandona la defensa del rapero; será representado por un abogado de oficio

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Equipo legal deja de representar al cantante D4vd. Foto: Shutterstock

El cantante D4vd ya no cuenta con su equipo legal, así lo informaron los abogados Blair Berk, Marilyn Bednarski y Regina Peter el 31 de agosto durante una audiencia en Los Ángeles, donde el artista se declaró inocente.

El músico está siendo acusado por el asesinato y abuso sexual de la adolescente Celeste Rivas Hernández, cuyo cuerpo fue encontrado en un auto a nombre de D4vd.

“Esta mañana, el tribunal aceptó nuestra solicitud de retirarnos como abogados y designó a la Oficina del Defensor Público del Condado de Los Ángeles, tras determinarse que David reunía los requisitos para ser abogado de oficio”, mencionó el equipo legal del músico.

Asimismo, le dijeron al medio TMZ que seguirán apoyando a David Anthony y a su defensa, agradeciendo a la Defensoría Pública del Condado de Los Ángeles por representar al acusado.

Hasta el momento, no se sabe cuál fue el motivo por el cual los abogados decidieron abandonar el caso, pero especulaciones de TMZ señalan una posible bancarrota del músico derivada del proceso legal.

Cabe mencionar que D4vd consiguió alrededor de 11 millones de dólares al firmar su contrato discográfico con Interscope previo al proceso legal, según el medio.

¿Qué ocurrirá con D4vd?

D4vd se declaró inocente y será hasta el 19 de octubre que comparecerá nuevamente ante el tribunal.

Por su parte, el fiscal de distrito de Los Ángeles, Nathan Hochman, habló en una conferencia con los medios, donde asegura que la pena de muerte sigue sobre la mesa, pero aún no se decide si se explorará la opción.

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