Anuncian “The One About Matthew Perry”, serie documental sobre la vida del actor de “Friends”

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La serie de Matthew Perry estará dividida en tres partes. Foto: AFP

Matthew Perry, quien interpretó a Chandler Bing en “Friends”, tendrá una serie documental en Netflix. El actor falleció en octubre de 2023, a los 54 años, debido a los efectos agudos de la ketamina, con el ahogamiento como factor contribuyente, según el reporte del médico forense de Los Ángeles.

“The One About Matthew Perry” es el título de esta miniserie dirigida por la ganadora del Emmy, Mary Robertson, y producida por Maxine Productions, compañía que forma parte de Sony Pictures Television.

La serie documental llegará a Netflix el próximo 27 de octubre de 2026.

¿Qué veremos en la serie de Matthew Perry?

Netflix presentó “The One About Matthew Perry” como el primer documental exhaustivo sobre la vida del actor, con testimonios inéditos de su hermana, Mia Perry Bowick, y de algunos de sus mejores amigos de toda la vida.

La producción también incluirá fotos y videos nunca antes publicados provenientes del archivo privado de la familia Perry.

A lo largo de tres partes, el documental recorrerá la trayectoria de Perry, desde sus primeros pasos como estrella emergente de la comedia, el éxito internacional que alcanzó con “Friends” y su fallecimiento.

Además de recordar su carrera, la serie abordará algunas de las dificultades personales que enfrentó durante su vida.

“Recuerdos de primera mano de sus colaboradores creativos y amigos que lo adoraban y apoyaban se entrelazan con nuevos y sinceros detalles sobre sus luchas personales”, destacó Netflix este martes.

Lisa Kalikow, Eli Holzman y Aaron Saidman son productores ejecutivos, mientras que Lora Moftah es coproductora ejecutiva y Jessica Call, productora.

El legado de Matthew Perry

La muerte del actor puso nuevamente en el centro la lucha que mantuvo durante años contra las adicciones, un tema del que habló públicamente y que también formó parte de su trabajo como defensor de quienes enfrentan problemas de consumo.

Además de ser recordado por hablar abiertamente sobre su experiencia con las adicciones, Matthew Perry dejó un importante legado en la comedia estadounidense gracias a su trabajo en televisión, cine y teatro, aunque para millones de espectadores siempre será recordado especialmente como Chandler Bing.

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