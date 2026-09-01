Arap Bethke explora el Día de Muertos en México en “Entre 2 Mundos”, nueva serie de HISTORY Channel

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Arap Bethke explora el Día de Muertos en nueva docuserie | Foto: HISTORY

Arap Bethke, actor mexicano de origen keniano, comenzó el rodaje de “Entre 2 Mundos“, producción original de HISTORY realizada en México para Latinoamérica. Esta miniserie documental abordará una nueva perspectiva del Día de Muertos a través de historias que conectan culturas, emociones y realidades.

Este proyecto contará con cuatro episodios y llegará a las pantallas de HISTORY Channel en noviembre, por lo que coincidirá con la tradición mexicana que se dedica a explorar.

Foto: HISTORY

“Entre 2 Mundos”, una nueva serie de Día de Muertos con Arap Bethke

La docuserie “Entre 2 Mundos” contará con la conducción estelar de Arap Bethke, quien también participa como productor, aportando su visión creativa y experiencia.

El también actor de “Mal de Ojo” acompañó a la producción por distintas zonas de Toluca y Ciudad de México para descubrir direrentes aspectos del Día de Muertos, combinando tradición, información y momentos emocionales.

“La producción explorará historias que entrelazan culturas, emociones y realidades, para descubrir qué existe detrás de una tradición que honra la memoria y conecta a las familias mexicanas con sus raíces”. HISTORY

Imagen: HISTORY

La producción está a cargo de BetaPlus y cuenta con la realización de Carlos Cruz, ganador del Premio Nacional de Periodismo 2024.

¿De qué tratará “Entre 2 Mundos”?

A lo largo de sus cuatro episodios, “Entre 2 Mundos” mostrará cómo el Día de Muertos comienza a prepararse con varios meses de anticipación.

Arap Bethke se encontrará con familias y distintas generaciones de artesanos, cocineros, artistas, místicos, tradicionalistas y representantes religiosos, cuyas historias y conocimientos mantienen viva esta festividad.

“Hablar de México es hablar de identidad, costumbres y tradiciones. ¿Y qué tradición más mexicana que el Día de Muertos? Enseñarle al mundo esta celebración tan icónica de la mano de HISTORY es un honor y un gran placer. Mi curiosidad por conocer y mi pasión por explorar crecen con cada uno de estos episodios”, señaló Arap Bethke.

Foto: HISTORY

Todo el equipo de la serie se encargará de llevar a la audiencia por un recorrido para conocer los elementos, oficios, creencias y emociones que dan forma al Día de Muertos.

¿Quién es Arap Bethke?

Arap Bethke es un actor, productor y conductor de 46 años con más de dos décadas de carrera en cine, televisión y plataformas de streaming.

El mexicano ha participado en películas como “No se aceptan devoluciones“, con Eugenio Derbez; “Amor de mis amores“, dirigida por Manolo Caro, y “Mal de Ojo“, protagonizada por Ofelia Medina.

También tuvo participación en series de televisión por streaming como “Club de Cuervos” y en telenovelas como “La Usurpadora” y “El extraño retorno de Diana Salazar“.

Reconocido por su versatilidad y por su participación en producciones realizadas en México, Estados Unidos y América Latina, también consolidó una faceta como comunicador vinculada con los viajes, la cultura, la sustentabilidad y la protección del medio ambiente.

¿Qué es el Día de Muertos?

El Día de Muertos es una tradición ancestral y una de las expresiones culturales más representativas de México, dedicada a honrar la memoria de quienes ya no están.

“Parte de la creencia en el regreso transitorio de las ánimas de los difuntos al mundo de los vivos“, de acuerdo con HISTORY.

Celebrada el 1 y 2 de noviembre, reúne a las familias alrededor de ofrendas llenas de color y altares con fotografías, flores de cempasúchil, velas, papel picado y alimentos, además de rituales característicos cada región del país.

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