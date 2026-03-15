Esposo de Karely Ruiz golpea a Alfredo Adame durante pesaje del Ring Royale 2026

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Fotos: Cuartoscuro

El pesaje previo al evento Ring Royale 2026 terminó en un altercado entre Alfredo Adame y Jhon Echeverry, esposo de Karely Ruiz, luego de que ambos se encontraran al finalizar la ceremonia en Monterrey.

De acuerdo con lo ocurrido durante el evento, Echeverry interceptó al actor cuando salía del pesaje y le propinó un golpe en el rostro, lo que provocó momentos de tensión entre los asistentes y el equipo de seguridad.

Seguridad intervino para evitar que el conflicto escalara

Tras la agresión, personal de seguridad y acompañantes de Adame intervinieron para separarlos y evitar que la situación continuara.

Ante la presencia de varias personas alrededor del actor, el esposo de la influencer decidió retirarse del lugar después del incidente.

El altercado ocurrió mientras medios de comunicación realizaban entrevistas a los participantes del evento que subirán al ring el domingo 15 de marzo.

@juanpanavarro Encare de Adame y Carlos Trejo en Ring Royale ♬ sonido original – juanpanavarro

Echeverry responde en redes sociales

Minutos después del incidente, Jhon Echeverry publicó mensajes en sus redes sociales donde explicó su versión de lo ocurrido.

En sus historias de Instagram aseguró que su reacción fue consecuencia de comentarios ofensivos que el actor habría hecho contra Karely Ruiz en los últimos meses.

Declaraciones previas generaron la polémica

El conflicto entre Alfredo Adame y Karely Ruiz se intensificó tiempo atrás, luego de que el actor realizara críticas y comentarios despectivos sobre la influencer y su trabajo.

Estas declaraciones provocaron diversas reacciones en redes sociales y generaron una confrontación pública entre ambos.

Con el altercado ocurrido en el pesaje, la tensión entre las figuras del espectáculo quedó nuevamente expuesta a pocas horas del evento, donde varios creadores de contenido y celebridades participarán en combates de exhibición.