Alfredo Adame noquea a Carlos Trejo en Ring Royale 2026, terminan besándose tras 20 años de rivalidad

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Adame noqueó a Trejo en una pelea de box.

Alfredo Adame, también conocido como “El Golden Boy”, noqueó al investigador de fenómenos paranormales Carlos Trejo durante el evento Ring Royale 2026, celebrado este domingo en la Arena Monterrey.

El combate terminó en el primer round, a los 2 minutos con 59 segundos, luego de que Adame conectara un potente derechazo que envió a la lona al llamado “Cazafantasmas de México” tras 20 años de rivalidad.

Al inicio de la pelea, Trejo parecía tener la ventaja, ya que logró mandar a la lona en dos ocasiones a Alfredo Adame. Sin embargo, el actor logró reponerse, remontar el combate y conectar varios golpes, hasta conseguir el nocaut.

Al finalizar el encuentro, Trejo pidió la revancha para septiembre, propuesta que Adame aceptó, dejando atrás momentáneamente, más de dos décadas de enfrentamientos.

Incluso, tras la pelea se besaron frente al público, dejando uno de los momentos más comentados de la noche.

La disputa entre Alfredo Adame y Carlos Trejo comenzó a principios de los años 2000, marcada por choques de ego, disputas por exclusividad en programas de televisión y descalificaciones mutuas relacionadas con temas paranormales.

No sólo Adame contra Carlos Trejo, las otras peleas de la noche

Trejo no fue el único perdedor de la noche, el creador de contenido “Abelito” cayó ante Moisés Rodríguez, conocido como “Bull Terrier” o “El Patillas” en este evento de entretenimiento organizado por Poncho de Nigris.

Ambos influencers se enfrentaron en un combate pactado a tres rounds, donde Rodríguez llegaba con una ventaja de aproximadamente 20 kilos sobre Abelito.

Durante el primer round, Abelito cayó a la lona tras salir “volando” por un derechazo de Bull Terrier, quien a diferencia de su oponente, subió al ring sin protección.

Sin embargo, Abelito se puso de pie y siguió con la pelea al ritmo de los aplausos de la gente. Por su parte, “El Patillas” mostró un mayor dominió dentro del ring.

En el segundo round, Abelito logró recuperarse y superó a Moisés Rodríguez, quien incluso terminó en la lona tras los ataques de su rival.

Para el tercer asalto, el “Bull Terrier” salió decidido y lanzó una ofensiva directa contra su oponente.