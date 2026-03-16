Abelito sale “volando” tras derechazo y pierde pelea de box contra Bull Terrier en Ring Royale 2026

GENERANDO AUDIO...

Abelito y Bull Terrier en Ring Royale 2026.

El creador de contenido “Abelito” cayó ante Moisés Rodríguez, conocido como “Bull Terrier” o “El Patillas” este domingo, en una pelea de box que formó parte de Ring Royale 2026, un evento de entretenimiento organizado por Poncho de Nigris.

Ambos influencers se enfrentaron en un combate pactado a tres rounds en la Arena Monterrey, donde Rodríguez llegaba con una ventaja de aproximadamente 20 kilos sobre Abelito.

Durante el primer round, Abelito cayó a la lona tras salir “volando” por un derechazo de Bull Terrier, quien a diferencia de su oponente, subió al ring sin protección.

Sin embargo, Abelito se puso de pie y siguió con la pelea al ritmo de los aplausos de la gente. Por su parte, “El Patillas” mostró un mayor dominió dentro del ring.

En el segundo round, Abelito logró recuperarse y superó a Moisés Rodríguez, quien incluso terminó en la lona tras los ataques de su rival.

Para el tercer asalto, el “Bull Terrier” salió decidido y lanzó una ofensiva directa contra su oponente.

Entre las peleas más comentadas destacaron el enfrentamiento entre Alfredo Adame y Carlos Trejo, además del combate entre Marcela Mistral y Karely Ruiz, duelos que generaron conversación en redes sociales.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.