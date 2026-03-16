“Una Batalla Tras Otra” gana el Oscar a Mejor Película, así fue la vez en que el elenco visitó México

GENERANDO AUDIO...

“Una Batalla Tras Otra” se presentó en la Ciudad de México | Foto: Alfredo Narváez

“Una Batalla Tras Otra“, película de Paul Thomas Anderson, ganó seis Premios Oscar, incluyendo el reconocimiento a Mejor Película, cerrando la noche como la gran ganadora. En septiembre de 2025, el elenco y el director visitaron tierras mexicanas para hablar con la prensa y convivir con los fans.

Leonardo DiCaprio, Benicio del Toro, Chase Infiniti y Anderson ofrecieron convivencias, entrevistas y clases maestras en el Estado de México (Edomex) y la Ciudad de México (CDMX) a lo largo de casi una semana.

El elenco de “Una Batalla Tras Otra” en el Monumento a la Revolución

Antes de visitar el Estado de México el pasado 18 de septiembre, Leonardo DiCaprio hizo honor a su personaje en “Una Batalla Tras Otra” y visitó el Monumento a la Revolución en laCiudad de México.

Benicio del Toro y Chase Infiniti también acudieron a una terraza con vista privilegiada al monumento histórico.

De manera simultánea, el cineasta Paul Thomas Anderson se dedicó a dar una clase magistral para un público selecto en la capital del país.

Leonardo DiCaprio y el resto del reparto convivieron con fans

“Una Batalla Tras Otra” tuvo su premiere en México el pasado 18 de septiembre en Parque Toreo; Leonardo DiCaprio llegó al país entre vitoreos y se pronunció a favor de los migrantes este jueves por la noche.

“Nadie debe ser separado de sus familias, es una época de terror”, comentó el actor de películas como ‘Titanic’ y ‘El Lobo de Wall Street’ frente a la prensa mexicana.

Leonardo DiCaprio también aprovechó para hacer un llamado a la unión y dijo que espera que esta cinta ayude a reflexionar a las personas.

Cerca de las 19:00 horas, el elenco de “Una batalla tras otra” salió a la alfombra roja para tomarse fotos y firmar autógrafos a sus fans, quienes pasaron horas de pie para verlo unos minutos.

Foto: Alfredo Narváez

El también actor de “Titanic” e “Iception” se mostró emocionado por volver a México, un país que no le es indiferente, pues su primer Premio Oscar fue bajo la batuta del mexicano Alejandro González Iñárritu en “El Renacido”.

DiCaprio comenzó a firmar todo tipo de artículos de los fanáticos que lo recibieron con gritos. Los presentes buscaron a como diera lugar la firma y la selfie del recuerdo.

Teyana Taylor, coprotagonista de la cinta no pudo estar en el fan event. A través de un vídeo, explicó que su vuelo fue cancelado y quedó varada en Londres.

Benicio del Toro llevó un pin de la bandera de México en la solapa de su saco, algo que reconoce como “un honor” portarla y contó que se la regalaron.

“La cargo con mucho respeto y con mucho amor“, dijo el actor de cintas como ‘Sicario’ y ‘Los sospechosos de siempre’.

La acttriz Chase Infiniti llegó al evento luciendo una falda color verde bandera además de un top de color negro que lució con un recogido en el cabello que le dio volumen.

Elenco de “Una Batalla Tras Otra” presente en el evento. Foto: Alfredo Narváez

¿Qué dijo Leonardo DiCaprio en su visita a México?

En “Una batalla tras otra“, un grupo de revolucionarios irrumpe en centros de detención de migrantes, quienes también viven en condiciones precarias escondiéndose de la policía. Leonardo DiCaprio adelantó que esta cinta toca fibras sensibles.

“La película es increíblemente actual. Es pertinente. Es decir, toca una fibra sensible. Creo que todos lo percibirán. Pero, sobre todo, queremos crear un diálogo”. Leonardo DiCaprio

Y aunque previó que la nueva cinta de Paul Thomas Anderson genere indignación, también reconoció que la intención del elenco es que la gente se divierta y se identifique son sus personajes.

“Queremos que sientan eso, y ojalá lo hagan en una sala de cine, compartiendo en comunidad lo que Paul quiso llevar a la pantalla, que es una obra de arte fantástica y muy actual”, remató.

“Creo que eso es lo que representan estos personajes. Esta película aborda el extremismo de los tiempos modernos. Es un reflejo de quiénes somos”, señaló en entrevista con Uno TV.

Por su parte, Benicio del Toro reconoció su emoción por haber interpretado a un personaje que ha dedicado su vida a ayudar a otras personas, incluyendo a sus hermanos latinoamericanos en su búsqueda por una vida mejor.

“Junto con Paul (Thomas Anderson), trabajamos diferentes aspectos de la historia y creía que era importante mostrar humanidad y altruismo con su propia gente, así como con las personas que nada tienen que ver con él”. Benicio del Toro

El “Sensei“, personaje del puertorriqueño es el maestro de artes marciales del personaje de Chase Infiniti. Benicio también es un maestro en la vida real y enseñó una lección de vida durante su visita a México.

“No tienes que levantarte sólo por las personas que se parecen a ti o que piensan como tú, puedes levantarte por la gente que no se ve como tú“, lanzó.

Con base en las enseñanzas de sus maestros, el personaje de la joven Chase refleja el futuro brillante que representa la juventud.

“Willa representa la esperanza del futuro, la esperanza de la nueva generación y la siguiente. Y creo que tener compasión y empatía por tus vecinos, tus amigos o por la gente que ni siquiera conoces, por un desconocido, es lo más fuerte que puede tener cualquier persona de mi generación. Y es algo que creo que a mucha gente le falta o lo olvida”. Chase Infiniti

“Una batalla Tras Otra” se estrenará en México el jueves 25 de septiembre en salas de cine de México.

Los actores y el director también dieron conferencia de prensa

Tanto Paul Thomas Anderson como Leonardo DiCaprio dieron sus impresiones de la cinta en conferencia de prensa, en donde también estuvieron Benicio del Toro y Chase Infiniti, miembros del elenco. Teyana Taylor no pudo atender a los medios mexicanos debido a problemas con su vuelo.

Cuando el cineasta contactó al actor ganador del Oscar, éste no lo pensó dos veces, según dijo el viernes 19 de septiembre en conferencia de prensa desde la Ciudad de México.

“Cuando Paul Thomas Anderson te habla para un proyecto, es como Benicio dice: tú respondes que sí antes de siquiera leer el guion. Sabes que tiene la capacidad de crear universos únicos”. Leonardo DiCaprio

DiCaprio interpreta a un revolucionario 16 años después de que se viera obligado a dejar su vida como “guerrillero”. La joven actriz Chase Infiniti interpreta a su hija, en uno de sus primeros papeles en largometrajes.

Cuando se le cuestionó por los nervios de aparecer en pantalla con DiCaprio, Del Toro y otros actores como Sean Penn, fue el propio Paul Thomas Anderson que fueron ellos quienes se sentían nerviosos de trabajar con alguien tan joven.

“Le preguntábamos todo el tiempo cómo se sentía, si estaba bien. Siempre nos contestaba ‘Estoy bien, vamos a darle’”, dijo.

Por su parte, Benicio del Toro destacó la naturalidad y la humanidad que cada uno de los actores pudo darle a su personaje gracias al guion del director, quien también escribió cintas como “Magnolia” y “There will be blood“.

“Hay una escena en la que mi personaje se toma una selfie con el personaje de Leo, lo cual demuestra una humanidad en ambos personajes. Son humanos”. Benicio del Toro

Finalmente, el cineasta remató: “Me quiero poner de rodillas y rogarles para que vayan al cine“. Cabe destacar que, según sus palabras, la cinta está pensada para proyectarse en salas de cine.

¡”Una Batalla Tras Otra” gana el Oscar a Mejor Película!

Oficialmente, “Una Batalla Tras Otra” es la Mejor Película del Año y fue reconocida en los Premios Oscar 2026. La cinta protagonizada por Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor, Chase Infiniti y Sean Penn, además de Benicio del Toro, finalmente le dio la gloria a Paul Thomas Anderson.

Además, esta cinta se llevó seis galardones en total:

Mejor Película

Mejor Director: Paul Thomas Anderson

Mejor Actor de Reparto: Sean Penn

Mejor Guion Adaptado

Mejor Edición

Mejor Casting

Imagen: AFP

De esta manera, “Una Batalla Tras Otra” también se convirtió en la cinta más ganadora de los Premios Oscar 2026 este domingo 15 de marzo.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.