Foto: Gettyimages

La cantante islandesa Björk expresó su respaldo a la independencia de Groenlandia, en medio de la reciente intervención de Estados Unidos en Venezuela, que han generado polémica en diversas partes del mundo, entre ellos en el territorio ártico.

A través de X, la artista advirtió sobre el riesgo de que Groenlandia pase de “un colonizador cruel a otro”, aludiendo a los discursos provenientes de Estados Unidos que, según ella, recuerdan episodios históricos de dominación.

Björk comparó la situación con la experiencia de Islandia, país que logró independizarse de Dinamarca en 1944, subrayando que esa separación permitió preservar su idioma y su identidad cultural.

En su mensaje, la cantante recordó episodios del pasado colonial danés en Groenlandia, entre ellos el caso de la anticoncepción forzada, ocurrido entre 1966 y 1970, cuando aproximadamente 4 mil 500 niñas y adolescentes, algunas de tan solo 12 años, habrían recibido dispositivos intrauterinos sin su consentimiento.

También mencionó políticas que implicaron la separación de niños groenlandeses de sus madres, prácticas que han sido documentadas y denunciadas en años recientes.

“El colonialismo me ha provocado escalofríos una y otra vez, y la posibilidad de que mis compatriotas groenlandeses pasen de un cruel colonizador a otro es demasiado brutal para siquiera imaginarla… Queridos groenlandeses, declaren su independencia”. Björk, cantante

Primer ministro de Groelandia reprueba comentarios de Björk

Las declaraciones de la cantante generaron reacciones inmediatas. El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, reprobó sus palabras y las calificó como “una falta de respeto”, al considerar que simplifican una situación política compleja.

En conferencia de prensa, el mandatario rechazó cualquier comparación entre Groenlandia y países como Venezuela y subrayó que su nación es una sociedad democrática con instituciones sólidas.

“La retórica que proviene de Estados Unidos es inaceptable cuando se habla de ‘necesitar Groenlandia’ o se nos vincula con intervenciones militares. No solo es incorrecto, es una falta de respeto”, afirmó Nielsen, quien reiteró que el territorio buscará el diálogo con Estados Unidos a través de canales diplomáticos.

El primer ministro enfatizó que Groenlandia tomará sus propias decisiones, celebrará elecciones y no permitirá injerencias externas.

