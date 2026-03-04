Shakira rompió en llanto al finalizar su concierto en el Zócalo de CDMX

GENERANDO AUDIO...

Shakira rompió récord de asistencia con más de 400 mil personas. Foto: AFP

Shakira rompió en llanto al terminar el espectáculo que marcó el fin de la gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” por Latinoamérica el pasado 1 de marzo en el Zócalo capitalino con un récord de asistencia de más de 400 mil asistentes, según cifras oficiales.

El emotivo momento conmovió hasta las lágrimas a la cantautora colombiana, así lo dejó ver un video grabado que empezó a circular en redes sociales, supuestamente desde el backstage, donde se encontraba junto a su equipo de trabajo.

La grabación de apenas unos segundos muestra a Shakira llorando y después abrazando a una joven de su staff, quien también lloró con ella por un momento.

Posteriormente, abrazó a otros integrantes de su equipo y se fue a su camerino.

¿Cómo fue el concierto de Shakira en el Zócalo capitalino?

Miles de personas acamparon desde dos días antes en diferentes zonas del Centro Histórico de la Ciudad de México, como el Monumento a la Revolución, la alameda Central y el mismo Zócalo capitalino.

Al iniciar el concierto, Shakira agradeció a los asistentes que llegaron desde muy temprano para el evento.

“Esto es un sueño. Muchísimas gracias a los que han estado acampando desde temprano bajo el sol. Como siempre, venciendo todos los obstáculos junto conmigo”, dijo.

“Hoy tengo una mezcla de emoción, de nostalgia y de agradecimiento, porque hoy es el último día de nuestra gira en México, mi casa”. Shakira

Durante su presentación en la plancha del Zócalo, su setlist estuvo compuesto por varios de sus temas más populares, así como algunos nuevos en su repertorio:

“La Fuerte”

“Girl Like Me”

“Las de la Intuición”

“Estoy Aquí”

“Empire”

“Inevitable”

“Te Felicito”

“TQG”

“Don’t Bother”

“Acróstico”

“Copa Vacía”

“La Bicicleta”

“La Tortura”

“Hips Don’t Lie”

“Chantaje”

“Monotonía”

“Soltera”

“Si Te Vas”

“Última”

“Ojos Así”

“Pies Descalzos, Sueños Blancos”

“Antología”

“Ciega, Sordomuda”

“El Jefe”

“Te Aviso, Te Anuncio”

“Suerte” (Whenever, Wherever)

“Waka Waka” (Esto es África)

“Loba”

“BZRP Music Sessions #53”

El evento, de acceso gratuito, fue organizado, de manera conjunta, por el Gobierno de la Ciudad de México y producido por OCESA.

Antes de despedirse la cantante compartió: “Hoy aquí en el zócalo, y siempre, para siempre, somos uno”.

Luego del evento, a través de sus redes sociales, aseguró que presentarse en el Zócalo de la Ciudad de México fue “un sueño hecho realidad”. Con esos mensajes, Shakira dejó constancia del vínculo que mantiene con nuestro país y de la cercanía que ha construido con el público mexicano a lo largo de los años.

