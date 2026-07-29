Ana Ortíz Haro revela la lección que le dio Al Pacino y cómo fue trabajar con Tenoch Huerta

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Ana Ortiz Haro habla sobre sus inicios en la actuación Foto: Cortesía

Aprender actuación directamente de Al Pacino y debutar en el cine junto a Tenoch Huerta son dos experiencias que marcaron el inicio de la carrera de Ana Ortíz Haro. La actriz, formada en el Instituto Lee Strasberg, asegura que su objetivo siempre ha sido el mismo: “Contar historias. Ser un medio para crear empatía y humanizar a una sociedad”.

Aunque soñaba con interpretar personajes de la cultura pop como Regina George, de Mean Girls, su camino tomó una ruta mucho más profunda y técnica, la cual comparte en entrevista con Unotv.com

La lección que Al Pacino le dejó para siempre

Entre las aulas del Instituto Lee Strasberg, Ana tuvo la oportunidad de aprender de figuras como Al Pacino, una experiencia que, asegura, transformó por completo su forma de entender la actuación.

“Recuerdo mucho una frase que nos dijo: ‘There’s only one rule in acting: Learn your lines. Apréndete tus líneas y lo demás, fuck everything else. A la chingada para todo lo demás’. Fue algo brutal porque me enseñó que debes respetar el trabajo del escritor diciendo el texto, pero, al mismo tiempo, tienes que darte la autonomía de crear, seguir tu instinto y soltar el control”.

Para la actriz, ese rigor técnico también implica cuidar la salud física y emocional, especialmente cuando interpreta escenas de alta vulnerabilidad.

“Cuando en el set dicen ‘¡Acción!’, tu cuerpo ya sabe lo que es una pérdida porque conecta con lo sensorial. Es un entrenamiento rudo porque tú eres tu propia herramienta de trabajo: si el arquitecto lleva sus planos, tú te llevas a ti mismo. Te hace conocerte a fondo para hacerle justicia al personaje, porque el personaje es un ser humano y tiene que ser tratado con dignidad”.

Ana Ortiz Haro Foto: Cortesía

Así fue su debut junto a Tenoch Huerta

Ese aprendizaje también lo llevó a la práctica durante su primera película, Fuego Negro, donde compartió escena con Tenoch Huerta cuando apenas tenía 21 años.

“Era una escena complicada porque interpretábamos a chicas secuestradas y estábamos en ropa interior. Para mí fue muy revelador ver cómo un actor como Tenoch, más allá de la producción, me cuidó tanto. Antes de filmar me preguntó muy cuidadosamente: ‘¿En dónde te sientes cómoda con que yo te toque?’, y, en cuanto cortaban la toma, él mismo pedía una toalla para taparse. Que el protagonista de tu primera película te trate con esa calidez te marca para siempre”.

Ana asegura que esa experiencia definió la manera en la que hoy procura relacionarse con sus compañeros de trabajo.

El verdadero valor de ser actor

Para Ortíz Haro, la verdadera dimensión del oficio no se mide por la cantidad de producciones comerciales en las que participa un actor, sino por el trabajo que realiza incluso cuando nadie lo ve.

“El crecimiento real está en esos proyectos independientes donde eres actriz, directora, iluminadora y cámara al mismo tiempo. No hay papeles pequeños; lo que tú haces con el papel es lo que le da su dimensión”, reflexiona.

Ana Ortiz Haro Foto: Cortesía

¿En qué proyectos ha participado Ana Ortíz Haro?

Además de Fuego Negro, la actriz ha participado en las películas Casi el Paraíso y Nuestros Tiempos, así como en la serie Bienvenidos a la Familia y la obra de teatro Toc Toc.

Sobre lo que viene para su carrera, adelantó que pronto llegarán nuevos proyectos.

“Se viene mucho cine y muchas series; han sido años de preparación ruda que valen totalmente la pena. Aunque no puedo dar adelantos todavía, pronto les podré compartir las novedades en mis redes”, puntualizó.

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