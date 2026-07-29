BTS anuncia que no participará en los Grammy 2027; ¿por qué?

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Foto: Reuters

El grupo de K-pop BTS anunció que no postulará su música para los Premios Grammy 2027, dicha decisión se debe a los cambios en las reglas de la Academia de la Grabación y que compartió mediante un mensaje firmado por sus siete integrantes.

Tras tener una exitosa presentación en la final del Mundial 2026 a lado de Shakira y Justin Bieber, los idols coreanos anunciaron su decisión a Army.

¿Por qué BTS decidió no participar en los Grammy?

A través de historias en Instagram, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook difundieron el mismo comunicado, en el que explicaron los motivos de su decisión.

Captura de pantalla

“Decidimos no participar en los premios Grammy este año. Espero que la música pueda ser escuchada y amada por lo que es, en lugar de ser dividida por región o idioma”. BTS, grupo de idols

El anuncio ocurre semanas después de que los Grammy presentaran una nueva categoría para reconocer la mejor interpretación de música pop asiática. Entre los requisitos se establece que las canciones deberán incluir un “uso significativo” de un idioma asiático para poder competir.

De acuerdo con la información difundida, esta regla dejaría fuera a “Swim”, sencillo que alcanzó el primer lugar del Billboard en Estados Unidos, así como a otras canciones del álbum “Arirang”, ya que más del 80 % de sus letras están interpretadas en inglés.

Antes de conocerse estos cambios, “Arirang” figuraba entre los discos con posibilidades de competir en categorías como Álbum del Año y Canción del Año.

La nueva categoría de los Grammy divide opiniones

La referencia a la “región” y el “idioma” dentro del comunicado fue interpretada como una muestra del desacuerdo de BTS con las nuevas reglas de la premiación.

Según la BBC, la creación de esta categoría provocó reacciones encontradas entre seguidores del k-pop. Mientras algunos celebraron que existiera un reconocimiento específico para artistas asiáticos, otros consideraron que la medida los separa del resto de las categorías en lugar de integrarlos.

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