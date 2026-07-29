Harry Styles saluda a fans y come tacos en CDMX antes de sus conciertos

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Harry Styles convive con sus fans. Foto: AFP

Harry Styles ya se encuentra en la Ciudad de México (CDMX); a dos días que inicien sus conciertos en el Estadio GNP como parte de su gira “Together, Together”, el exdirectioner ha visitado distintos puntos de la capital

Usuarios en redes sociales han compartido imágenes y videos en los que aparece recorriendo la Roma Norte, firmando autógrafos, tomando café, probando tacos y hasta realizando una carrera en el Bosque de Chapultepec.

Harry Styles saluda a sus fans en CDMX y come tacos

😩😳~ ¡La favorita de Dios!



😱 A través de redes sociales se viralizó el video de una fan de Harry Styles que se lo encontró en la CDMX y, no solo eso, sino que él se acercó a saludarla hasta su carro.



🫶🏻 Fans expresaron que tuvo mucha suerte y que la actitud tan amable del… pic.twitter.com/aUO6ksEVHh — El Valle (@elvallemexico) July 29, 2026

Durante su visita, el cantante también ha tenido encuentros con algunas seguidoras. En varias ocasiones ha accedido a tomarse fotografías, firmar autógrafos e incluso fue él quien se acercó a saludar a un par de fans que se encontraban dentro de un automóvil.

Uno de los videos más comentados fue compartido por la usuaria @marriefregiie, quien captó a Harry Styles mientras disfrutaba de unos tacos en la capital.

Sin embargo, otro momento generó debate en redes sociales, luego de que circulara un video en el que el intérprete de “As It Was” detiene a una fan que intentaba fotografiarlo sin su consentimiento.

A raíz de este episodio, algunos grupos de seguidores hicieron un llamado para dejar de publicar la ubicación del artista en tiempo real y respetar su privacidad mientras permanece en México.

¿Cuándo son los conciertos de Harry Styles en México?

Me cagas pinche calor, pero gracias por darnos a Harry Styles en putishorts pic.twitter.com/nvX2crTrIX — ★ Samaldad (@Sam_Maldad) July 29, 2026

Harry Styles iniciará su serie de presentaciones este 31 de julio en el Estadio GNP, donde ofrecerá conciertos hasta el 10 de agosto como parte de su gira “Together, Together”. Pese a que su concierto es el viernes, desde el pasaso 27 de julio el cantante se encuentra en CDMX; aterrizó en el Aeropuerto de Toluca.

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